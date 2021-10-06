Песков рассказал, как Путин отметит день рождения (он у него завтра)

У президента России Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 69 лет, есть рабочие планы на свой день рождения.
Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил на брифинге, передает РБК.
У представителя Кремля журналисты поинтересовались, чем Путин собирается заниматься в свой праздник. "Ну у него, насколько мне известно, есть рабочие планы на этот день, несмотря на день рождения", - заявил Песков.
"Вы знаете, что он (Путин. - РБК) частенько проводит рабочие мероприятия [в день рождения]", - добавил пресс-секретарь президента, подчеркнув, что "никто не сомневается", что вечером глава государства отметит свой праздник с родными и близкими. "Сейчас [у него] уже нет особой самоизоляции", - заметил Песков.
Напомним, в середине сентября Владимир Путин не принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Официально сообщалось, что он не смог полететь в Таджикистан из-за карантина по коронавирусу: в его окружении заболели несколько десятков человек.
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