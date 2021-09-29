Путин пообещал россиянам повысить пенсии

Пенсии в будущем будут продолжать повышаться, средства на индексацию уже предусмотрены, сообщил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Заявление он сделал на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал глава государства. Путин пообещал также, что в 2023 году будут дополнительно повышены темпы индексации зарплат всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе совещания президент указал также на то, что на фоне неустойчивой ситуации в мировой экономике власти страны будут постоянно следить за динамикой российских показателей. "Ситуация в мировой экономике - мы с вами это хорошо знаем - все еще остается неустойчивой, турбулентной, поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания, особого внимания", - сказал он.

Говоря о социальной поддержке, президент не исключил также дополнительных мер помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми.

Источник: lenta.ru

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