"В гробу карманов нет". Российский миллиардер высказался об отношении к деньгам

Российский миллиардер, президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий в "Коммент.Шоу" высказался о своем отношении к деньгам.

"Как мне кажется, еще не выросло поколение богатых людей, которое понимает, что им столько денег не надо. Я разговаривал со своей дочерью о том, что количество денег у нее, наверное, будет достаточно ограниченным, потому что мне нужно будет, чтобы после меня финансировались клуб, школа, стадион, все прочее. Базу новую для клуба строим. И дочь согласилась со мной", - заявил Галицкий.

"Во-первых, следующее поколение должно иметь мотивацию. Во-вторых, в гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе. И ты должен отдавать этому обществу. Два завтрака ты съесть не сможешь, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником. Ты не можешь употребить больше двух-трех тысяч калорий в день. Тебе не нужно столько. Не нужно 20 машин, 30 самолетов", - сказал предприниматель.





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