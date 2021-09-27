Почти половина россиян готова переехать в новые города в Сибири

По данным аналитиков, 7% опрошенных в целом по России и 16% сибиряков «безусловно» готовы переехать в новые города.

Почти половина жителей России готова переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие более 1000 человек в возрасте 18−65 лет из городов с населением более 100 тыс.

По данным аналитиков, 7% опрошенных в целом по России и 16% сибиряков «безусловно» готовы переехать в новые города. Еще 41% готовы переехать при определенных условиях. 51% заявили, что не хотят жить в новых сибирских городах: в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области такой ответ дали по 60%, в самой Сибири — 32%.

По словам 29% участников исследования, они готовы переехать в новые города, если им гарантируют зарплату в два-три раза выше, чем сейчас. Около 12% опрошенных готовы переселиться из-за подъемных более 1 млн руб., 11% привлекают комфортные условия жизни и развитая городская инфраструктура.

44% россиян не хотят переезжать в Сибирь из-за плохого климата и слишком холодной погоды, 31% — из-за слишком далекого географического положения. 28% респондентов категорически не хотят менять место жительства. 20% опрошенных не верят, что смогут в новых городах заработать больше денег, чем они получают сейчас.

Положительно относятся к идее построить в Сибири новые города 40% россиян: по их мнению, это поможет решить демографическую проблему. 27% относятся к проекту негативно, полагая, что это будет напрасной тратой больших денег. Около 23% опрошенных не слышали об идее построить новые города, 10% относятся к ней безразлично.

В начале августа Шойгу заявил о необходимости построить «три-пять» крупных городов в Сибири с населением от 300 000 до 1 млн человек, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. Позже стало известно, что Шойгу представит программу развития Сибири.

Как сообщил источник, знакомый с разработкой документа, он предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по этому макрорегиону.

Результатом реализации стратегии должен стать рост экономики в макрорегионе темпами выше 6% с 2025 г., увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 г.





Источник: Ведомости