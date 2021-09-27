Большинство швейцарцев высказалось за легализацию однополых браков

В Швейцарии прошел референдум о внесении изменений в Гражданский кодекс страны, предоставляющих гражданам право на заключение однополых браков.
Предварительные результаты голосования сообщает телекомпания RTS.
Согласно ним, большинство высказалось за легализацию однополых браков. В поддержку инициативы выступило около 64,5 процентов населения Швейцарии.
Поправки в гражданский кодекс страны, легализующие такие браки, были внесены в декабре прошлого года. С 2007 года однополые пары в Швейцарии имели по закону право заключать зарегистрированное партнерство, но они не могли совместно удочерять и усыновлять детей.
Ранее в сентябре сообщалось, что власти Швейцарии проведут в стране общенациональный референдум, по итогам которого планируется разрешить гражданам заключать однополые браки. По данным предварительных опросов, большинство швейцарцев высказываются в поддержку введения системы "брака для всех".
Источник: lenta.ru
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