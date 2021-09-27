В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русского мальчика

МВД Узбекистана: информация о конфликте в Ташкенте на национальной почве безосновательна

В Узбекистане полиция опровергла факт конфликта на национальной почве, приведшего к избиению местными детьми русского мальчика. Так на сообщения в сети отреагировало МВД республики, заявление ведомства приводит РИА Новости.

По словам правоохранителей, информация о таком конфликте в Ташкенте "не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле"". В МВД добавили, что она распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами.

Также в полиции напомнили об ответственности за распространение информации, возбуждающей национальную вражду.

24 сентября сообщалось, что в Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения местными детьми русского мальчика. Конфликт попал на видео.

Источник - РИА Новости