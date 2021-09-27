В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русского мальчика

МВД Узбекистана: информация о конфликте в Ташкенте на национальной почве безосновательна
В Узбекистане полиция опровергла факт конфликта на национальной почве, приведшего к избиению местными детьми русского мальчика. Так на сообщения в сети отреагировало МВД республики, заявление ведомства приводит РИА Новости.
По словам правоохранителей, информация о таком конфликте в Ташкенте "не имеет никаких оснований и является прямым нарушением требований закона Республики Узбекистан "Об общественном контроле"". В МВД добавили, что она распространяется отдельными деструктивно настроенными гражданами.
Также в полиции напомнили об ответственности за распространение информации, возбуждающей национальную вражду.
24 сентября сообщалось, что в Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения местными детьми русского мальчика. Конфликт попал на видео.
Источник - РИА Новости
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