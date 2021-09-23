Убийство беременной кыргызстанки и ее годовалого сына в Индии. Комментарий посольства

Посольство Кыргызстана в Индии прокомментировало гибель 28-летней кыргызстанки и ее годовалого ребенка в Нью-Дели.

"По версии следствия, преступление было совершено в квартире подруги погибшей в ночь на 21 сентября.

В настоящее время открыто уголовное дело, проводятся соответствующие судебно-медицинские экспертизы, полиция Нью-Дели допрашивает подозреваемых, устанавливает круг очевидцев преступления, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Родственники погибших, проживающие в Индии, дали согласие на захоронение гражданки КР и ее ребенка на территории КР. Посольство прорабатывает вопрос отправки груза-200 в Бишкек. Данный вопрос находится на особом контроле", - сообщили в посольстве.

Напомним, 28-летняя гражданка Кыргызстана и ее годовалый сын найдены мертвыми в доме в районе Какаджи на юго-востоке Дели (Индия). Мыскал Жумабаева была на пятом месяце беременности. Она и ее сын Манас были найдены с множественными ножевыми ранениями в квартире ее подруги. Вечером 20 сентября Мыскал поссорилась со своим мужем Винаем Чауханом (Vinay Chauhan), после чего он ушел из дома, чтобы встретиться с другом. Женщина позвонила подруге Матлюбе Мадусмоновой, гражданке Узбекистана, и пожаловалась на боли в животе. Подруга отвезла Мыскал в больницу с другом Авинишем, затем Матлюба забрала Мыскал и ее сына к себе домой в Какаджи, где утром 21 сентября они были найдены мертвыми. На месте преступления обнаружен кухонный нож.

Снимок на главной странице иллюстративный.



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