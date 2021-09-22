Талибы попросили дать им возможность выступить на Генассамблее ООН

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в Казахстане как террористическое) попросило предоставить ему возможность выступить на Генассамблее ООН, сообщил официальный представитель ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от 20 сентября «с просьбой принять участие» в дебатах на высоком уровне, сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он сообщил, что письмо поступило за день до начала сессии и подписано Амиром Ханом Муттаки, который исполняет обязанности министра иностранных дел в возглавляемом талибами афганском правительстве. Дюжаррик сообщил, что помимо просьбы об участии в ежегодном собрании ООН, в письме говорится, что «Талибан» выдвигает кандидатуру Мохаммада Сухаила Шахина в качестве нового постоянного представителя при ООН.

В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был «свергнут» 15 августа и что страны по всему миру «больше не признают его президентом». В связи с этим, указывается в письме, аккредитованный в настоящее время афганский посол Гулам Исакзай больше не представляет страну в ООН.

Представитель генерального секретаря ООН также сообщил, что Гутерриш получил отдельное письмо от Исакзайя от 15 сентября, содержащее список делегации Афганистана для участия в сессии. В этом письме Исакзай был указан в качестве постоянного представителя Афганистана, сказал Дюжаррик.

centralasian.org