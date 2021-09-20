"Талибан" открыл охоту на гомосексуалистов в Афганистане

За нетрадиционную сексуальную ориентацию в стране теперь могут отправить на смертную казнь через забивание камнями.

Движение "Талибан"*, захватив власть в Афганистане, открыло настоящую охоту на представителей сексуальных меньшинств. Об этом рассказывают ЛГБТ-активисты, проживающие в стране.

Как пишет CNN со ссылкой на свою собеседницу по имени Балхи, гомосексуалисты теперь проживают в страхе. Например, девушка и ее семья из-за нетрадиционной сексуальной ориентации вынуждены скрываться.

"Ситуация ухудшается с каждым днем. Постоянная боязнь заключения теперь стала частью нашей жизни. Я испытываю такой сильный стресс, что не могу спать", - поделилась с помощью текстового сообщения девушка.

Она уточняет, что сейчас представителей ЛГБТ-сообщества, которые желают покинуть Афганистан, насчитывается не менее сотни. При этом, по законам "Талибана", наказание за гомосексуализм предусматривает смертную казнь в виде забивания камнями.

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Прошел месяц с того момента, как талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушел в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Источник - life.ru