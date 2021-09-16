Путин: посмотрим, как сработает на практике «Спутник V»

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении.

Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». «Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. Это связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели [коронавирусом]. И один из этих сотрудников - человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, но он вакцинировался. Судя по всему, поздновато».

«Через три дня после ревакцинации он заболел», - сказал Путин. Президент отметил, что общался с заболевшим накануне и достаточно долгое время. «Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V». Титры у меня достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть в жизни», - добавил Путин.

АКИпресс