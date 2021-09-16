В больнице Узбекистана умер известный блогер. Его родственники предполагают, что его могли отравить

Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Ферганской области Хусан Мамажонов.

Блогер из Коканда, один из администраторов Facebook-группы Qo’qonjonim Икбол Камилджанов, освещавший проблемы в своем городе, скончался 15 сентября в Ферганской областной больнице, куда был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Ферганской области Хусан Мамажонов.

По словам чиновника, 7 сентября Икбол Камилджанов был госпитализирован в областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии и сразу переведен в отделение реанимации. Ему поставили диагноз: двусторонняя пневмония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца 2-го типа, а также нарушение дыхания и кровообращения.

«Несмотря на то, что мы выполнили все диагностические и лечебные меры, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, и наш соотечественник умер», – сказал Хусан Мамажонов.

Однако сестра покойного блогера Шоира Камилджанова утверждает, что ее брата могли отравить. Женщина говорит, что брат жаловался на сильные боли в животе и кишечнике, но был в сознании и сам приехал из Коканда и лег в больницу.

«На следующий день сказали, что это похоже на отравление. Врач вышел и сказал, что у моего брата коронавирус, а уровень сатурации упал до 60%. Но тесты, которые он сдал в тот день, не выявили коронавирус. Когда мы доставили его в больницу, у моего младшего брата не было ни кашля, ни температуры, ни боли. Признаков COVID-19 или пневмонии не было», – сказала она изданию Daryo.

Вторая сестра Икбола Камилджанова Хуршида Зокирова сообщила, что ее брату поставили диагноз «коронавирусные осложнения и двусторонняя пневмония». По ее словам, врачи отказали родственникам блогера в просьбе провести медицинскую экспертизу.

Главный врач Ферганского областного многопрофильного медицинского центра Одил Умаров заявил, что сообщения в социальных сетях о здоровье блогера полностью необоснованы – признаков отравления у пациента не было.

Начальник регионального отделения Агенства информации и массовых коммуникаций (АИМК) 11 сентября Шохидбек Аслонов сообщил в Facebook'е, что вместе с заместителем хокима Ферганской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Файзуллажоном Касимовым посетил больницу, чтобы навестить блогера. Он также опроверг сообщения об отравлении и отметил сахарный диабет, а также осложнения после COVID-19.

По словам чиновника, блогер Икбол Камилджанов был награжден медалью в связи 30-летием Независимости Узбекистана. Также он признавался самым активным администратором группы в социальных сетях.



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