Бывшая работница «Макдоналдса» рассказала о мести грубым посетителям

Бывшая работница «Макдоналдса» рассказала, как сотрудники мстят грубым клиентам



Бывшая работница «Макдоналдса» из шотландского города Абердин назвала способ отомстить грубым клиентам. Об этом она рассказала на видео в своем аккаунте в TikTok.

По словам пользовательницы TikTok под ником @eliseeee69, если посетитель фастфуд-ресторана грубит работникам, они могут специально медленнее подготавливать его заказ. Если клиент делает заказ через «МакАвто» и при этом хамит, сотрудники «Макдоналдса» могут отправить его на парковку для ожидания заказа, вне зависимости от того, как долго он на самом деле будет собираться. Таким образом, посетитель «расплачивается» за хамство и грубость долгим ожиданием заказа.

Ролик набрал 1,6 миллиона просмотров и 3,4 тысячи комментариев. Одна пользовательница написала: «Я почти всегда жду свой заказ, хотя я вежлива с работниками». Другой работник фастфуд-ресторана добавил: «Когда клиенты только подъезжают к "МакАвто", мы уже слышим, что они говорят. Микрофон всегда включен».

Ранее сообщалось, что в США сотрудник «Макдоналдса» уволился и оставил посетителям записку, в которой честно рассказал, как он ненавидит свою работу. Пост с фотографией записки собрал множество лайков и поддерживающих комментариев.

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