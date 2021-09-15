Ошибка продавца принесла мужчине семь миллионов рублей

UPI: американец сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца



Житель американского города Солсбери, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею благодаря ошибке продавца. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

43-летний мужчина рассказал, что покупал в магазине лотерейные билеты, и продавец случайно нажал не ту клавишу и распечатал два билета к одному розыгрышу. Мужчина решил приобрести оба билета и добавил к ним билет моментальной лотереи за 30 долларов (2,1 тысячи рублей).



Когда американец прямо в магазине стер защитный слой и просканировал его, оказалось, что билет принес ему богатство. Мужчина выиграл 100 тысяч долларов (7,2 миллиона рублей).

«Сначала я думал, что это какая-то ошибка, но после повторного сканирования я выбежал из магазина, чтобы вдохнуть побольше воздуха», — отметил победитель. Он подчеркнул, что заплакал, когда рассказывал жене новость по видеосвязи.

«Я всегда слышал о крупных выигрышах в лотерею, но в таких случаях никогда не думаешь, что на их месте победителя можешь оказаться ты», — сказал он. Американец отметил, что на выигранные деньги сможет купить дом, о котором они с женой давно мечтали.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния совершила ошибку при покупке на сайте лотерейного билета и сорвала джекпот в два миллиона долларов (145,3 миллиона рублей). Она случайно купила 50 лотерейных билетов вместо одного.

Лента