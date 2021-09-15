Афганские беженцы переплывают реку, чтобы попасть в Узбекистан

Афганские беженцы плывут через Амударью, чтобы попасть на территорию Узбекистана.

Об этом пишет узбекская служба «Азаттыка», ссылаясь на местных жителей. По словам жителей Сурхандарьинской области, афганские беженцы используют кустарные лодки, плоты или плывут сами, чтобы попасть на территорию соседней страны.

Житель Мурзабадского района сообщил, что 12 сентября через реку переплавилась очередная группа беженцев, которые просили дать им еды.

Сообщается, что в упомянутом регионе пограничники Узбекистана перешли на усиленное несение службы.

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, в данное время узбекско-афганская граница полностью закрыта. Пункт «Термез» не пропускает людей. Ранее узбекские власти опровергли сообщения в СМИ о возможном открытии границы для узбекских беженцев.

Согласно собственной информации «Азаттыка», на территорию Узбекистана пропускаются только граждане Афганистана с узбекской визой.

Источник: Азаттык уналгысы