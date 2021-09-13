В Чечне уволили учителей, собиравших деньги на уборку класса

В Чечне начали применять строгие меры к учителям, пойманных на поборах.

Лишились работы два педагога, работавшие в школе №2 города Аргун. Вместе с ними был уволен директор учебного заведения.

Как выяснилось, учителя собирали деньги на уборку класса. После проверки данной информации, педагогов уволили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Вахит Усмаев, побывавший в школе и на месте оценивший ситуацию.

«В результате проверки выяснилось, что информация соответствует действительности и учителя собирали денежные средства за уборку класса. На месте дал поручение освободить от занимаемой должности директора и двух учителей школы №2», — написал вице-премьер на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал искоренить в регионе систему поборов в учебных заведениях. Он пригрозил строгими мерами нарушителям.