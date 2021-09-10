Страны ШОС и ОДКБ согласуют позицию по Афганистану

Почему у ряда государств - участников встреч в Душанбе разнится отношение к ситуации в республике

Страны ШОС и ОДКБ во время саммитов 16–17 сентября выработают единую позицию по отношению к ситуации в Афганистане. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. Там подчеркнули: безопасность центральноазиатского региона остается приоритетной для РФ, главной задачей предстоящих встреч ШОС и ОДКБ станет недопущение усиления радикальных группировок и наркотрафика в регионе. Между тем пока позиции соседей Афганистана совпадают не во всем: Таджикистан выступил против правительства талибов (запрещены в РФ), в то время как Узбекистан приветствовал создание нового кабмина и выразил готовность с ним сотрудничать. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что нивелирование разногласий в подходах к "Талибану" и станет главной задачей саммитов. Тем временем стала известна дата инаугурации временного правительства - 11 сентября - в годовщину терактов в Нью-Йорке.

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Очный саммит ОДКБ состоится в Душанбе 16–17 сентября, в эти же дни там пройдет и встреча глав государств - членов ШОС.

Как заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, главной темой обеих встреч станет ситуация в Афганистане.

- И ШОС, и ОДКБ - те структуры, куда, кроме РФ, входят страны, которые непосредственно граничат с Афганистаном, естественно, что безопасность этих государств небезразлична РФ. Потому на повестке дня этот вопрос будет стоять, во время встреч должна быть выработана единая система, единый подход к тому, что происходит в Афганистане, чтобы не допустить роста нестабильности и укрепления радикальных группировок в сопредельных странах, - заявил парламентарий.

По его словам, главная задача для государств региона, которую будут обсуждать в Душанбе, - как обезопасить и стабилизировать ситуацию на границе с Афганистаном. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "от безопасности наших центральноазиатских союзников зависят те риски, которые могут дополнительно создаваться на территории уже РФ".

Перед саммитами ОДКБ и ШОС, 8 сентября, страны G7 также решили провести встречу по ситуации в Афганистане, пригласив на нее представителей России и КНР. Однако Москва от участия отказалась, поскольку, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у российской стороны нет понимания относительно саммита. По ее словам, Москва получала сигналы от Парижа и Берлина о возможности некой встречи по этой теме, однако речи о проведении ее в формате "большой семерки" не шло.

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Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что на консультациях 8 сентября должны собраться дипломаты из более чем 20 стран. Он подчеркнул: важно, чтобы в этой встрече участвовали Россия и Китай, "у которых есть на Афганистан определенное влияние".

Как пояснил собеседник "Известий" в дипломатических кругах одного из европейских участников G7, речь шла о двух разных встречах.

- Учитывая влияние России и Китая на Афганистан, смысл пригласить их есть. Однако речь идет об отдельном формате, - уточнил источник.

Директор Центра евроазиатских исследований МГИМО, эксперт клуба "Валдай" Иван Сафранчук пояснил "Известиям", что Москва и Пекин отказались от участия в виртуальной встрече G7 потому, что не видят в этом необходимости.



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- Обе страны очень чувствительны к вопросам статуса и не хотят, чтобы ситуация выглядела следующим образом: когда они нужны, страны "семерки" их зовут, а когда не нужны - в клуб ведущих государств мира их не приглашают, - отметил эксперт. - Поэтому РФ и КНР отказались от участия. Все необходимые вопросы они обсудят на предстоящем саммите ШОС.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников заявил "Известиям", что неучастие Москвы и Пекина в заседании G7 связано также с тем, что "семерка" не признает и не собирается признавать режим в Кабуле, в то время как РФ и КНР считают его фактической властью, но не признают официально.

Другой саммит по ситуации в Центральной Азии запланировал Пакистан - на виртуальную встречу соберутся главы МИД стран, граничащих с Афганистаном.

"Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши возглавит встречу, в которой примут участие Китай, Иран, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", - сообщили 8 сентября в пакистанском МИДе.

Ситуация в Афганистане также стала предметом обсуждения главы Евросовета Шарля Мишеля и президента РФ Владимира Путина. Шарль Мишель указал, что у ЕС и России "есть общий интерес в обеспечении региональной стабильности", а также отметил: ЕС считает приоритетным "предотвращение гуманитарной катастрофы, борьбу с контрабандой наркотиков и гарантии соблюдения прав человека, в том числе женщин, девочек и меньшинств".

Разность признаний

Спустя двое суток после объявления нового правительства талибов пока ни одна страна мира не пошла на политическое признание их власти. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что временный кабмин не производит впечатление инклюзивного, несмотря на прежние заявления. В ЕС выступили с аналогичным заявлением, уточнив, что новое правительство не выглядит "репрезентативным ни с религиозной, ни с национальной точки зрения".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не планируют проводить переговоры с движением "Талибан". Спикер Кремля подчеркнул: "Россия будет очень внимательно следить за шагами нового правительства". Как сообщило 9 сентября афганское агентство The Khaama Press, новые власти в Кабуле планируют через полгода провести выборы, по результатам которых и будет сформировано уже полноценное правительство.

При этом РФ оказалась в числе пятерки стран, чьи представители приглашены на инаугурацию нового правительства Афганистана. Представлять Москву, вероятно, будет российский посол в Кабуле, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Помимо РФ приглашены также Иран, КНР, Пакистан и Катар. Стало известно, что церемония пройдет 11 сентября - в 20-ю годовщину терактов в Нью-Йорке.

МИД Китая 8 сентября заявил, что "поддерживает афганцев в выборе пути развития, соответствующего национальным условиям".

Среди всех стран Центральной Азии только Узбекистан заявил, что приветствует формирование временного правительства в Афганистане. В МИДе республики отметили, что надеются на установление в соседней стране "межнационального согласия". "Узбекистан готов к развитию конструктивного диалога и практического взаимодействия с новыми государственными органами Афганистана", - говорится в заявлении МИДа.

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Член правления "Талибана" Анас Хаккани ответил, что движение "ценит позитивный шаг, сделанный МИД Узбекистана в отношении нового временного правительства Афганистана, страна хочет добрых отношений со своими соседями, странами региона и международным сообществом на основе взаимного уважения, общих интересов, сотрудничества и норм дипломатии".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 8 сентября заявил, что "мировое сообщество, в том числе заинтересованные страны, не имеют морального права оставлять афганский народ наедине с возникшими проблемами".

Как пояснил "Известиям" Владимир Сотников, разность в подходах Ташкента и Душанбе вызвана тем, что Узбекистан официально не входит в ОДКБ и имеет независимую точку зрения. По мнению политолога Аждара Куртова, на отношение Ташкента и Душанбе к ситуации влияют два фактора: диаспоры и география пограничных зон.

- И Узбекистан, и Таджикистан имеют в Афганистане свою диаспору. Диаспора таджиков более многочисленна, узбеков меньше. Таджикистан в 1990-е годы был в состоянии гражданской войны и не мог оказывать помощь соплеменникам. А Узбекистан оказывал помощь, в том числе военную, возможно, этим и объясняется разность подходов, - пояснил эксперт "Известиям".

Он также напомнил, что граница Узбекистана с Афганистаном самая короткая, всего около 147–149 км, она проходит по среднему течению Амударьи, и охранять ее от возможного вторжения достаточно просто. Таджикистан - другое дело. Там та же Амударья носит название Пяндж, переплыть ее на подручных средствах не составляет труда, потому страна уязвима и заинтересована в том, чтобы в Афганистане было стабильное правительство, в котором будут представлены все силы, уточнил политолог.

Источник - Известия