В Узбекистане студентам, получившим вакцину до ноября, сделают 10-процентную скидку на оплату контракта

Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Студенты, обучающиеся на дневных отделениях высших учебных заведений Узбекистана и прошедшие вакцинацию от коронавируса до 1 ноября текущего года, получат на 2021/2022 учебный год 10% скидку от базовой контрактной суммы за обучение без стипендии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Как отмечается, на днях был утвержден размер стоимости одного года обучения для студентов на 2021/2022 учебный год в высших учебных заведениях.
В министерстве подчеркнули, что эта мера была принята как исключение для предоставления льгот и поддержки семьям, дети которых учатся на платной основе, учитывая снижение платежеспособности населения в условиях пандемии.
Сравнительная таблица, прилагаемая Министерством высшего и среднего специального образования, показывает, что основная сумма контракта на оплату с 10-процентной скидкой равна базовой сумме контракта, установленной на 2020/2021 учебный год.
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