Талибы, жуткие приколисты, назначили дату инаугурации своего кабмина на 11 сентября

Сегодня стало известно, что инаугурация нового кабмина Афганистана назначена на 11 сентября.
"Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября", - сообщил источник в движении "Талибан" * (организация запрещена в России).
Стоит отметить, что это знаковая дата для американцев. 20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этого террористического акта США ввели свои войска в Афганистан.
По данным источника в организации, исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
"Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем - мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом - мулла Абдул Салам Ханафи", - сказал представитель талибов Забихулла Муджахид, пишет РИА "Новости".
Ранее движение "Талибан" сообщало о захвате офиса губернатора мятежной провинции Панджшер.
* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
Источник - svpressa.ru
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