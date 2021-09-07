В Казахстане начато 26 досудебных расследований по продаже паспортов вакцинации

Уголовная ответственность грозит 86 лицам, сообщила пресс-служба агентства в понедельник.

На сегодняшний день Агентство Казахстана по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начало 26 досудебных расследований в 13 регионах страны.

Уголовная ответственность грозит 86 лицам, сообщила пресс-служба агентства в понедельник.

Очередной факт выявлен в поликлинике в городе Уральске. В ведомстве сообщили, что медработник «по предварительному сговору с группой лиц за денежное вознаграждение» вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле «Вакцинация» министерства здравоохранения. В результате «более 15 лицам» были выданы фиктивные электронные паспорта вакцинации.

«Основная масса заказчиков — это работники дошкольных организаций и сферы торговли», — пояснили в пресс-службе.

В Казахстане, помимо вопросов относительно темпов вакцинации, называемых экспертами медленными, стоит также вопрос фальшивых «паспортов вакцинации», которые граждане покупают, не привившись. В национальной системе учета они числятся как полностью иммунизированные.

В конце июня власти сделали вакцинацию де-факто обязательной для работающих казахстанцев. С 6 сентября ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших прививки от COVID-19. Непривитые сотрудники должны для допуска на работу проходить раз в неделю ПЦР-тест (стоимость анализа составляет около 15 долларов). Исключения сделаны для имеющих медицинские противопоказания и переболевших коронавирусной инфекцией в течение последних трех месяцев.

Кампания иммунизации от коронавируса стартовала в стране с 19-миллионным населением в феврале и идет медленнее, чем рассчитывали власти. По данным на 6 сентября, в стране с 19-миллионным населением полностью вакцинированы 5,6 миллиона человек, хотя бы одну дозу — 6,8 миллиона. Министерство здравоохранения заявляло, что ставит целью привить к сентябрю 10 миллионов человек – примерно столько же в стране работающих людей.