История коронавируса: раскрыты подробности финансирования США уханьской лаборатории

Новая книга содержит сенсационные данные о предыстории пандемии COVID-19

США финансировали спорную вирусную лабораторию в китайском Ухане, где проводились исследования, направленные на то, чтобы сделать болезни более смертоносными. При этом утверждается, что эти исследования были поддержаны доктором Энтони Фаучи. Если верить автору книги, то Уханьский институт вирусологии "создавал базу данных потенциально смертельных вирусов", а исследовательница Ши Чжэнли ("Женщина-летучая мышь") собрала тысячи образцов коронавируса.

В новой книге Шарри Марксона "Что на самом деле произошло в Ухане: сокрытие, заговоры и секретные исследования" утверждается, что Соединенные Штаты финансировали вызывающую споры лабораторию в Ухане, которая приступила к секретному проекту по выявлению смертельных вирусов с пандемическим потенциалом.

Как пишет Daily Mail, согласно книге Шарри Марксона, Уханьский институт вирусологии создавал базу данных потенциально смертельных вирусов с помощью Ши Чжэнли, также известной как "женщина-летучая мышь". Ши Чжэнли, получившая свое прозвище из-за того, что отбирала образцы тысяч летучих мышей в отдаленных пещерах, собрала 19000 образцов во время пребывания в Ухане, причем 2481 образец содержал коронавирусы.

Все ее работы были частью китайской версии Глобального виромного проекта (Global Virome Project, GVP). (Виром – (совокупность всех вирусов (или их геномов) организма). Предполагалось, что GVP станет международным совместным проектом по выявлению в течение 10 лет всех вирусов на планете, обладающих пандемическим или эпидемическим потенциалом у людей.

Но во время визита в Уханьский институт в марте 2018 года карьерный дипломат США Рик Свитцер вместе с генеральным консулом США Джейми Фуссом обнаружил, что Китай запустил собственную версию - в лаборатории с плохими методами безопасности и без надзора со стороны США.

А в депеше, отправленной в Государственный департамент в апреле, Рик Свитцер разъяснил, как Национальные институты здравоохранения (NIH), возглавляемые доктором Энтони Фаучи, финансируют исследования в китайской лаборатории, в том числе эксперименты с коронавирусами.

В депеше говорилось: "Наряду с Национальным научным фондом Китая Национальные институты здравоохранения были основным спонсором исследований по SARS, проводимых Уханьским институтом вирусологии".

Также в этом послании было добавлено: "В прошлом году институт также принимал посетителей из Национального института здравоохранения (NIH), Национального научного фонда и экспертов из медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне".

Филиал в Галвестоне также обучал лаборантов в Ухане, а Национальный научный фонд США провел семинар с Уханьским институтом в Шэньчжэне, в котором приняли участие 40 ученых из США и Китая.

Но, несмотря на помощь США в финансировании и обучении уханьской лаборатории и ее технических специалистов, немногие международные исследователи могли работать внутри лаборатории.

"Должностные лица института заявили, что международные и местные ученые, прошедшие необходимый процесс утверждения для проведения исследований в лаборатории, будут иметь "ограниченный доступ", - говорится в депеше Свитцера.

В своей книге Марксон комментирует: "Таким образом, лаборатория, работающая с наиболее смертоносными патогенами, известными человечеству, фактически прервала сотрудничество с международным сообществом".

Когда в конце 2019 года разразилась пандемия коронавируса, работа лаборатории и, в частности, деятельность Ши Чжэнли подверглась тщательной проверке - многие, в том числе президент США Дональд Трамп, предполагали, что Уханьский институт вирусологии стал источником вспышки COVID-19.

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Ши Чжэнли в ответ на такие претензии в феврале 2020 года заявила: "Те, кто верит и распространяет слухи, закройте свой грязный рот". В сообщении в WeChat, китайской версии Twitter, она добавила, что COVID-19 стал "наказанием природы за нецивилизованный образ жизни людей". Она добавила: "Я, Ши Чжэнли, своей жизнью гарантирую, что это не имеет ничего общего с нашей лабораторией".

"Женщина-летучая мышь" проводила неоднозначное исследование "увеличения функциональности", которое пытается сделать вирусы более заразными и смертельными, часто для людей, утверждает автор новой книги.

Такие работы проводили исследователи со всего мира, которые утверждают, что это помогает прогнозировать пандемии, выявляя вирусы, которые могут заразить людей, что позволяет им заблаговременно начать работу над вакцинами и лекарствами.

Но Кембриджская рабочая группа, состоящая из 200 ученых, еще в 2014 году выпустила письмо, в котором предупреждает о рисках, связанных с подобной работой. Ученые писали: "Лабораторное создание высоконаследственных новых штаммов опасных вирусов, особенно гриппа, но не ограничиваясь им, представляет собой значительно повышенный риск. Случайное заражение в таких условиях может вызвать вспышки, которые будет трудно или невозможно контролировать. Исторически сложилось так, что новые штаммы гриппа, когда они передаются среди людей, за два года заразили четверть или более населения мира".

США даже приостановили такие исследования в 22 областях в 2014 году, а Белый дом сообщил в заявлении от 17 октября того же года: "Во время этой паузы правительство США не будет финансировать какие-либо новые проекты, связанные с этими экспериментами, и призывает тех, кто в настоящее время занимается работой такого типа - независимо от того, финансируется она государством или нет - добровольно приостановить свои исследования на время переоценки рисков и выгод".

В то время доктор Энтони Фаучи поддержал этот шаг, но заявил: "Преимущества таких экспериментов и получаемые в результате знания перевешивают риски. Более вероятно, что пандемия возникнет в природе [нежели в результате лабораторной аварии или утечки], и необходимость опережать такую ​​угрозу является основной причиной проведения эксперимента, который может показаться рискованным".

Пауза в исследованиях в США была снята в 2017 году, а год спустя лаборатория в китайском Ухане начала работать с живыми вирусами. До пандемии только две лаборатории в мире проводили исследования по увеличению функциональности коронавирусов, в том числе Уханьский институт вирусологии.

Андрей Яшлавский

Источник - МК