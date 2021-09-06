Студентки Кабула опубликовали фото с лекции: шторки и хиджаб

"Сегодня пришел в университет, а в глазах у всех безнадежность"

В Афганистане 6 сентября открылись старшие школы и частные университеты. Талибы обязали девушек, посещающих вузы, носить длинные платья и никабы - мусульманский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. В соцсетях опубликовали первые фото студентов. На снимках видно, что молодые люди и девушки сидят в одной аудитории, разделенной шторкой. Правда, лица у студенток открыты.

- Эти снимки публиковали утром в наших соцсетях, - рассказывает жительница Афганистана. - Кадры сделаны из частного университета имени Абу-Али Ибн Сины, где состоялись лекции на экономическом факультете. Девушки, которые сегодня туда пришли, подробности не рассказывали. Просто опубликовали снимки и написали: так сегодня проходят наши занятия.

По словам собеседницы, здание университета девушки и мужчины будут покидать в разное время, чтобы не столкнуться друг с другом. Столовой в учебном заведении, скорее всего, тоже не будет.

Под фотографиями студентов жители Кабула оставляют комментарии: "Раньше Университет Сины был самым надежным и расслабляющим местом. Теперь одно сожаление", "Официальный приказ еще не вышел, а руководство университета уже взялось его исполнять, повесили шторки", "Сегодня я пришел в университет и заметил, что все грустно блуждали по коридорам и в глазах безнадежность", "Взяли шторы, поделили класс: это невежество и каменный век". "Как быстро мы приняли рабство".



Источник - МК