Признает ли мир новых хозяев Афганистана, - "НГ"

Правительство талибов должно заслужить легитимность своими действиями

Захватившие в Кабуле власть талибы (их организация "Талибан" запрещена в России) завершили формирование нового правительства Афганистана и, как ожидается, представят его уже в пятницу. По сообщению мировых агентств со ссылкой на источники в "Талибане", в правительстве нет представителей прежней администрации. Лидер политического крыла Абдул Барадар и сын основателя "Талибана" Мохаммед Якуб возглавили МИД и Минобороны соответственно, а Халифа Хаккани из радикальной группировки "Сеть Хаккани" (запрещена в России) стал министром внутренних дел. Главой же Афганистана после утверждения всех назначений станет верховный лидер "Талибана" Хибатулла Ахундзада.

Каким бы ни было новое правительство Афганистана, оно должно обратиться к мировому сообществу с просьбой о признании. Это ему жизненно необходимо хотя бы потому, что более 80% бюджета страны зависит от иностранной помощи. Между тем 24 августа Всемирный банк приостановил выделение Афганистану финансов, объяснив решение "глубокой обеспокоенностью" положением там женщин. Свертывание иностранной помощи чревато разрушительными последствиями и новым гуманитарным кризисом.

"Талибан" стремится к международному признанию и поддержке, – заявил госсекретарь Энтони Блинкен по окончании 31 августа 20-летней военной операции США в Афганистане. – Мы на это отвечаем: легитимность и поддержку надо заслужить". Он также сообщил, что присутствие США в Афганистане заканчивается и посольство переезжает в Катар. Блинкен назвал этот этап новой страницей взаимодействия с Афганистаном, когда США будут действовать там дипломатическими методами, хотя еще месяц назад он заверял, что и посольство будет работать, и отношения с новыми властями будут развиваться.

Теперь США будут делать выводы относительно правительства талибов исходя из его действий. Оно должно обеспечить свободу передвижения, уважать основные права афганцев, в том числе женщин и представителей этнических групп и общин, а также не мстить тем, кто раньше работал на другие государства.

В целом реакция международного сообщества на приход к власти талибов выжидательно-настороженная. Пусть, мол, талибы сначала докажут, что настроены на примирение и созидание, действительно порвали с "Аль-Каидой" (запрещена в России), выгнали из страны боевиков "Исламского государства" (запрещено в России) и прочих джихадистов. Поэтому никто не спешит признать "Талибан" в качестве легитимной власти. Даже Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, признавшие в компании с Пакистаном талибов в период их правления Афганистаном в 1996–2001 годах, сейчас проявляют сдержанность.

Не торопится и Россия, избегая при этом резких высказываний в адрес "Талибана". По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, не может быть и речи об исключении талибов из списка террористов до решения Совета Безопасности ООН. "Насчет признания мы никуда не спешим. Мы посмотрим, как режим будет себя вести", – сказал он. Тем не менее Москва настроена на налаживание нормальных отношений с новым руководством Афганистана, опираясь на наработанный за семь лет опыт контактов с талибами. Такие контакты в российском МИДе объясняли попыткой убедить представителей "Талибана" отказаться от вооруженной борьбы и вступить в диалог с предыдущим правительством. Сейчас их в Москве называют и договороспособными, и вменяемыми, и адекватными. Талибам, организация которых признана в России вне закона, доверили охранять по периметру посольство РФ в Кабуле. То есть перед Москвой, как и всем мировым сообществом, встает вопрос: может ли "Талибан" стать цивилизованным? Судя по составу нового правительства, шансов для такого перевоспитания в ближайшей перспективе немного.





Источник - ng.ru