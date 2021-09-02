Первоклассникам в День знаний показали танец живота. Соцсети возмущены

В Хабаровске (Россия) на школьной линейке 1 сентября показали танец живота.
Видео опубликовали в социальных сетях.
Российские СМИ пишут, что это произошло в хабаровской школе № 76. Для детей организовали нестандартную развлекательную программу. На линейке девушка исполнила танец живота под песню «Крылья» группы «Наутилус Помпилиус».
Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку. «А что не стриптиз?»; «Культура пробила дно»; «Девушка ошиблась адресом», — высказались пользователи. Нашлись и те, кто отнесся к ситуации с юмором: «Отцы скидывались»; «Почему, когда я был школьником, такого не было?»
Руководство школы пока никак не комментирует случившееся, а в местной администрации заявили, что проводят проверку.
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