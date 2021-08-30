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Футболист умер прямо на поле во время тренировочного матча

Врачи в течение часа пытались спасти футболиста, но не смогли.

 
Глава Калининградской федерации футбола Александр Гвардис рассказал о трагедии, которая произошла во время матча между командами "Балтика-М" и "Красная Звезда", передает РИА Новости.

По словам очевидца, смерть молодого футболиста Александра Шишмарева вряд ли была вызвана черепно-мозговой травмой.

"Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся.

Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15-25 минут после вызова", - рассказал он "Спорт-Экспрессу".

Гвардис также выразил соболезнования родственникам погибшего футболиста.

В субботу, 28 августа, во время матча любительских команд "Балтика-М" и "Красная Звезда" голкипер Александр Шишмарев неудачно столкнулся с форвардом соперника.

Врачи в течение часа пытались спасти футболиста, но не смогли.
 

URL: https://kaktus.media/445148

           

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