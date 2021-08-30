Ученые создали искусственный штамм дельта COVID-19, чтобы испытать его на людях

В Великобритании искусственно вырастили дельта-штамм коронавируса, чтобы заражать добровольцев.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что в британской лаборатории вырастили партию дельта-штамма коронавируса COVID-19, чтобы использовать ее в исследованиях. Ученые планируют заражать этим штаммом добровольцев в защищенной лаборатории «под тщательным контролем». Изначальный образец взяли у заразившегося человека. Сейчас у компании уже есть объем, достаточный для первых стадий испытаний с применением вируса, сообщил главный научный сотрудник hVivo Services Эндрю Кэтчпоул.

Штамм дельта, изначально появившийся в Индии, впоследствии стал наиболее распространенным в Великобритании и многих других странах мира.

Великобритания — единственная страна в мире, где для исследований, посвященных борьбе с пандемией, прибегают к намеренному заражению волонтеров.



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