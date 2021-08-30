Москва на кулаках: Средняя Азия устраивает мордобой на улицах столицы, - "СП"

Москва на кулаках: Средняя Азия устраивает мордобой на улицах столицы, может и в ухо залететь

Участившиеся массовые драки мигрантов стали предметом интереса Следственного комитета России. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил столичному главку провести доследственную проверку по факту масштабного конфликта 27 августа на Бауманской улице столицы. Также Бастрыкину доложат об аналогичных инцидентах, случившихся за последний месяц в Петербурге.

По информации МВД, в отдел полиции после массовой драки на Бауманской доставили 49 человек, на 15 из них составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Зачинщиками потасовки были выходцы из республик Средней Азии. На кадрах видно, как москвичи обходят дерущихся стороной, но некоторые останавливаются и даже пытаются прийти на помощь.

Этот инцидент вынудил публично высказаться Сергея Собянина. "Так не пойдет. Таким гостям мы не рады… Москва - город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", - написал он в своем блоге, отметив, что большинство мигрантов ведет себя законопослушно, устраиваются порой на тяжелые виды работ и добросовестно трудятся.

По словам мэра Москвы, полиция в последние месяцы провела несколько жестких рейдов, по результатам которых было возбуждено 800 уголовных дел, а около 200 человек депортировано из страны. Кроме того, 17,5 тыс. мигрантов запрещен въезд в Россию. Утешат ли слова Собянина миллионы москвичей, опасающихся побоищ на улицах столицы?

Так, в предыдущей массовой драке в московском районе Кузьминки 13 июля принимало участие до 200 человек - чуть ли не батальон. Половина "бойцов" была задержана, 49 человек затем депортировали, а против восьмерых завели уголовное дело по статье 213 УК РФ - хулиганство. В суде выяснилось, что массовая драка произошла "на почве национального конфликта".

Об этом инциденте "СП" рассказал 52-летний коренной москвич Кирилл Охапкин.

- Здесь, в Кузьминках, мигрантов, наверное, больше, чем в любом другом районе Москвы. Мелкие инциденты - обычное дело. Внимания мало обращаем. Подумаешь, кто-то кому-то лицо начистил… А если мигранты договариваются о большой драке, то об этом никто не знает. Думаю, в том июльском случае был как раз такой договор. Потому что для выяснения отношений они дождались темноты.

"СП": - Странно, что местным жителям все равно…

- Да тут и местных уже почти не осталось. У нас в многоэтажном доме русских - человек десять всего. Это они - местное население, а мы - меньшинство. Большинство живут в арендованных квартирах. Но некоторые квартиры уже выкуплены представителями диаспор и сдаются. На первых этажах стоят их велосипеды, у подъездов их такси.

Плов на лестничной площадке пока не варят, но на улице, в начале Волжского бульвара по праздникам, например, 9 мая или в их религиозные праздники, все уставлено мангалами. Вокруг сидят кругами мужчины-мигранты лет по 50−60, празднуют, вокруг ходят женщины, бегают дети… Натуральный Самарканд, в котором мне однажды довелось побывать.

То есть большинство мигрантов из Средней Азии. Но, например, в соседнем доме много живет представителей азербайджанской диаспоры. Они богатые и тех же киргизов, мягко говоря, недолюбливают.

"СП": - Из-за чего мигранты дерутся? Причем, все чаще и чаще…

- Думаю, они что-то делят. Деньги, наверное. У них "поляны" разные: торговля, такси и т. д. Раньше так много драк не было, потому что самих мигрантов было меньше, а теперь их стало больше. Количество перешло в качество. Когда пандемия началась, стройки закрыли, некоторое время многие мигранты реально голодали. Я видел, как они ходили буквально с протянутой рукой.

Своим пониманием происходящего поделился президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

- Надо жить дальше и не париться. Летом, напомню, в Москве была нереальная жара. Люди с ума посходили, билеты дорогие, уехать на родину не могут. Вот и случились несколько драк.

"СП": - То есть со временем все само сойдет на нет?

- Конечно. Общественной опасности нет. Местные жители никогда не страдали. Дрались мигранты между собой, никаких национальных моментов (антагонизма с русскими - авт.) не было, поэтому повода для лишнего беспокойства нет.

Надо понимать, что в Средней Азии много исторических моментов, связанных с противостоянием. Кто-то кого-то когда-то захватил. И сейчас у них много конфликтов там на границах. К тому же фактор Афганистана добавился, тема активно обсуждается.

Я, кстати, лично ездил в спецприемник, где содержались задержанные в ходе драки. Там не было национального повода. Вывод - бытовуха. Жизнь сейчас тяжелая. Чем тяжелее жизнь, тем больше таких мелких конфликтов. Бывает.

"СП": - Кое-кого уже выдворили из России…

- Это очень действенная мера, имеющая большой воспитательный эффект. Сами мигранты считают, что участников драк надо гнать и пожизненно запрещать им въезд в Россию. Потому что от нескольких десятков человек страдают все, кто здесь находится. Начинается ужесточение, рейды, массовые проверки, а это никому не надо. Получается, инициаторы драк подставляют своих.

"СП": - Тем не менее, жители крупных городов не в восторге от новых соседей. А в правительстве (в частности, вице-премьер Марат Хуснуллин) говорят о необходимости завоза чуть ли не 2−3 млн. трудовых мигрантов, которых остро не хватает экономике…

- У нас нет очевидной миграционной политики. Все решает экономика. Если бизнесмену нужны люди, то они приезжают и работают. О завозе мигрантов именно на стройки говорят просто потому, что у нас есть Минстрой. А министерств других отраслей, где работают мигранты, нет. На деле же мигранты нужны везде одинаково. Нельзя сказать, что на стройке они нужны больше, чем, например, в сфере доставки. Как только где-то возникает дефицит рабочих рук, вступают в действие законы экономики - работникам начинают больше платить. И мигранты идут в эти сферы.

По мнению председателя экспертного совета оператора на рынке миграционных услуг ГК "Аксиома" Дмитрия Исповедникова, масштабные планы правительства предполагают введение трудовой миграции в цивилизованное русло.

- Думаю, последние инциденты могут быть связаны с политической ситуацией. Ведь сейчас идет предвыборная кампания, а межнациональная тема - традиционно очень действенный рычаг для раскрутки отдельных политиков. Обратите внимание, столкновения мигрантов происходят практически синхронно чуть ли не раз в неделю.

Кроме того, идет реформа миграционного законодательства: ужесточаются правила въезда в Россию и одновременно упрощаются отдельные бюрократические моменты. Для тех работодателей, которые привыкли приглашать рабочую силу в обход существующих правил, это очень болезненный удар. От них идет импульс, возбуждающий столкновения. Во многом это связано с влиянием диаспор.

"СП": - И какое будущее трудовой миграции с учетом этих изменений?

- Есть большой запрос на трудовых мигрантов со стороны крупных строительных компаний. Они предполагают организованный завоз иностранной рабочей силы под конкретно просчитанное количество рабочих мест, которые будут стопроцентно заняты мигрантами. Они затем никуда, ни в какие другие отрасли, уже не будут расходиться. Это четко продуманная операция.

Такой запрос объясняется ростом масштабов строительства. Это и инфраструктурные объекты, и жилищное строительство. Есть большие планы по развитию Сибири (новые города Шойгу), Дальнего Востока, а это потребует аккумуляции больших объемов трудовых ресурсов. Технически это несложно, но это отдельная бюрократическая работа.

От трудового мигранта для участия в этих проектах потребуется получить патент, а для этого сдать экзамен по русскому языку, истории и законам России. Чтобы приехав, они имели представление о стране, в которой им придется жить, имели навыки общения, не были маргинализованы. Сейчас эти экзамены сдают в России, но в будущем они смогут делать это в своих странах.

Источник - svpressa.ru