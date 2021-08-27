За каждого погибшего в Афганистане во время взрывов в аэропорту Кабула американского гражданина следует отомстить. Так считает американский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс.
«За каждого убитого американца следует стереть с лица земли город в Афганистане»,- призвал американский обозреватель и радиоведущий Тодд Старнс.
Позднее опубликованная в его аккаунте в Twitter соответствующая запись стала недоступна.
О том, что она действительно была, свидетельствует скрин поста, который разместила у себя в телеграмм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп в период своего президентства в 2019 году заявлял, что мог бы стереть Афганистан с лица Земли за десять дней. Тогдашний глава Белого дома пояснил, что если бы Вашингтон захотел начать и выиграть войну в Афганистане, то мог бы сделать это через неделю. «Я просто не хочу убивать 10 млн человек», признался Трамп.
По его словам, войне он предпочел бы вывод американских войск и завершение военного конфликта в регионе, продолжающегося уже более 20 лет.
Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула был совершён теракт. В результате двух мощных взрывов погибли более 100 человек. Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане. При этом американский лидер подчеркнул, что намерен вывести весь военный контингент Соединенных Штатов из Афганистана к концу августа.
Источник - ИА REGNUM.
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