Талибы рекомендовали женщинам Афганистана не работать и не выходить на улицу. Просим по хорошему, пока...

"Это очень кратковременная процедура", – добавил он.

Талибы рекомендовали женщинам Афганистана работать и оставаться дома. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на представителя организации Забихуллу Муджахида.

"Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор, пока им не будет обеспечена полная безопасность... мы просим женщин оставаться дома", – сказал Муджахид.

"Это очень кратковременная процедура", – добавил он.

Представитель "Талибана" также затронул тему эвакуации из Кабула, призвав афганцев не ехать в аэропорт столицы, заявив, что там царит хаос.

Также Муджахид обратился к США, призвав Вашингтон прекратить "поощрение" эмиграции из Афганистана. По его словам, Афганистан сам нуждается в своих талантливых гражданах.

Талибы 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в ОАЭ.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид провел пресс-конференцию и рассказал, какой будет жизнь в Афганистане при их власти. Он анонсировал введение законов шариата, но заверил, что женщинам позволят учиться и работать. Также он обещал превратить Афганистан в страну без наркотиков.

"Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 год. В это время в стране соблюдались законы шариата в их самой строгой интерпретации. Девочкам старше 10 лет и женщинам было запрещено учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Также они должны были носить паранджу.

С 15 августа 2021 года талибы запретили женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой.

Источник - rus.ozodi.org