Что ждет христиан Афганистана? - Л.Федотова

В этой традиции переход в христианство считается признаком безумия

Христианство было проповедано в Афганистане апостолом Фомой еще в I веке, как писал церковный историк Евсевий Кесарийский (265-339). В сирийском документе III века, известном как "Деяния Фомы", рассказывается о службе апостола у царя Гондофареса и о том, как Фома крестил многих местных жителей, включая царя и его брата.

В древности христиане на территории современного Афганистана принадлежали к дохалкидонским церквям, это были несториане и яковиты. Распространено было христианство в основном в северной Бактрии. В V и VI веках епископские кафедры появились в Герате. В более позднее время свою церковь в Кабуле имели армянские купцы. Проникали на территорию Афганистана и иезуиты, но их миссия не увенчалась успехом: эта страна уже была мусульманской. Согласно принятой при американцах конституции 2004 года, Афганистан является исламской республикой. Таковой его считают и талибы* (движение "Талибан" запрещено в России),.

Официально христианство в Афганистане не запрещено, нет законов, запрещающих переход из ислама в христианство, но местные жители считают Христову веру символом колонизации. Официально в Афганистане христиан нет. До последнего времени было, правда, одно официальное исключение: христианка Рула Гани, супруга сбежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани, происходящая из семьи ливанских христиан-маронитов. В 2015 году журнал Time даже включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира.

Для основной массы афганцев переход в другую веру является позором. Даже бытовое любопытство, проявленное к христианству, жестко пресекается. Среди методов пресечения – лишение имущества, увольнение, а также арест, пытки, помещение в психиатрическую клинику (переход в христианство считается признаком безумия), даже убийство.

Репрессировать могут и иностранных миссионеров. Из показательных примеров можно привести события 2010 года, когда в провинции Бадахшан были убиты 10 врачей International Assistance Mission из группы Nuristаn Eye Camp. Ответственность за убийство взяли на себя организации "Хизб-е-Ислами"* и "Талибан"*. Убитых обвинили в проповеди христианства и шпионаже. Позже полевые командиры "Талибана" в Нуристане и Бадахшане признали это обвинение "ошибочным".

Другой пример – арест афганца Шоаиба Ассадуллы Мусави за то, что он дал почитать другу Новый Завет. Под влиянием международного давления Мусави был освобожден из тюрьмы и покинул страну, но случай с ним, как и с убийством 10 врачей, получил широкую огласку. В 2010 году в Афганистане был уничтожен последний общедоступный христианский храм, а сообщения об убийствах христиан поступали и в 2017-м, и в 2018 году.

Если раньше Афганистан ставили на 5-е место в мире по преследованию христиан, то в отчете за 2020 год он занимает уже 2-е место. За период американской оккупации гонения на христиан усилились.

Большинство афганских христиан – это иностранцы, постоянно проживающие в стране, но есть и обращенные местные. Все вместе – это примерно 30 тыс. человек, 0,1% населения; большинство – католики и протестанты. Правда, Spiegel сообщает, что в стране всего 1-2 тысячи христиан, которые вынуждены скрывать свою веру; богослужения происходят в обстановке строгой конспирации, места собраний постоянно меняются.

Храм апостола Андрея Первозванного в аэропорту Кандагара. Сохранится ли он при талибах?

Православных среди местных христиан нет, если не считать сотрудников международных организаций и солдат оккупационного контингента из Греции (240 человек), Болгарии (170 человек), Румынии (50 человек) и некоторых других стран. В румынском гарнизоне была походная церковь, в которой священник Георгий Николеску в 2003 году, впервые за полторы тысячи лет, совершил Божественную литургию. В 2006 году по инициативе солдата армии США Сэмуэля Скотта Смита, православного по вероисповеданию, в румынском секторе летного поля аэропорта Кандагара был построен и освящен первый стационарный православный храм апостола Андрея Первозванного. Сэмуэль рассказывает: "Церковь была построена по моему проекту, без какой-либо помощи от американцев. Это было чудом, ведь когда я начинал, у меня не было никаких денег, только вера и мне пришлось испытать много неприятностей при осуществлении этого проекта. Но все же мы сделали это". Еще на военной базе бундесвера Мармал в афганской провинции Балх грузинские военнослужащие построили в 2017-2018 гг. храм Святого Гоброна. В посольстве Российской Федерации в Кабуле в 2011 году, на праздник Преображения Господня, был освящен храм Русской православной церкви.

Что будет с христианами и немногими храмами после прихода к власти "Талибана", неизвестно. В 2001 году лидер этого движения запретил даже изображение креста. И как при новых властителях будет истолкована заповедь Корана ("И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте – поистине, Аллах не любит преступающих… Когда же враг ваш прекратит борьбу, оружие сложите и гоните тех, кто продолжает сеять смуту"), тоже неизвестно.

Источник - fondsk.ru