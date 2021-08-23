Тегеран намерен помогать шиитам в Афганистане, - Игорь Субботин

Иран приказал своим силам не провоцировать исламистов

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 31 января 2021 года в Тегеране встречается с политическим главой движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром.

Власти Ирана отдали подконтрольным шиитским группировкам приказ не вмешиваться в ситуацию в Афганистане, сообщает со ссылкой на источники арабское издание Middle East Eye (MEE). По его данным, в Тегеране опасаются, что пришедшее к власти движение "Талибан" (запрещено в России) устроит чистки в районах, где компактно проживают афганские шииты, в случае неделикатного вмешательства внешних сил. Хотя эксперты утверждают, что у боевиков есть собственная конфессиональная политика.

О том, что Тегеран будет придерживаться принципа нейтралитета в Афганистане после победы талибов, MEE рассказали иранские источники. Несмотря на то что истинные намерения суннитской группировки в отношении местного шиитского населения пока малопонятны, Тегеран не хочет провоцировать конфессиональную напряженность в стране, которая, по мнению исследователей, входит в сферу его интересов.

MEE напоминает, что в 2015 году командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, который был устранен в 2020 году американцами, заключил с талибами комплексную сделку, которая в том числе гарантировала безопасность местной шиитской общине.

Именно эти договоренности Тегеран бы хотел сохранить сейчас. "Иран заключил несколько соглашений с талибами много лет назад, это касается в том числе ненападения на шиитов, – цитирует MEE высокопоставленного представителя одной из проиранских группировок. – И пока все движется в соответствии с этими соглашениями". Он добавил, что никаким лояльным иранской стороне группировкам, действующим на Ближнем Востоке, нельзя вмешиваться: иранцы открыто заявили об этом во время недавней встречи с ними в Багдаде. Якобы в ходе этих переговоров представители Тегерана объяснили своим союзникам, насколько сейчас уязвимы шиитские деревни в Афганистане, и что талибы могут быстро уничтожить их, если их к этому случайно подтолкнуть.

Месяцем ранее иранская оппозиционная пресса делилась данными, что интенсификация наступательных действий со стороны талибов мобилизовала шиитское население Афганистана (см. "НГ" от 21.07.21). В частности, после того как боевикам начали массово сдаваться десятки афганских уездов, о себе заявила некая локальная шиитская группировка "Хашд аш-Шиа", которая выразила готовность дать отпор движению и поддержать правительственную армию. При этом сообщалось, что в состав боевой организации вошли бойцы дивизии "Фатимиюн" – той группировки афганских шиитов, подготовкой которой занимались офицеры КСИР для последующей переброски в Сирию: там она участвовала в боевых действиях на стороне официального Дамаска.

Военный потенциал повоевавших в Сирии и вернувшихся в Афганистан "ветеранов" трудно переоценить: в 2019 году администрация беглого президента Ашрафа Гани на неофициальном уровне выражала опасения, что тысячи афганцев, которые воевали за президента Башара Асада, массово возвращаются домой и могут создать целую проиранскую армию. Были предположения, что некогда завербованные иранскими офицерами шииты-хазарейцы способны стать у себя на родине эффективным политическим инструментом Тегерана. Тем более что дивизия "Фатимиюн", как считалось, выполняла для Ирана на сирийской арене роль не только иностранного легиона, но и средства изменения конфессиональной политики.

"Пока что талибы будут воздерживаться от каких-либо операций против шиитов, – выразил в разговоре с "НГ" уверенность эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – При том, что между самими талибами и многими хазарейцами достигнуты компромиссные решения, которые предполагают, что афганские шииты должны получить должности в рамках государственной системы так называемого "Исламского эмирата", то есть власти "Талибана". Иными словами, они получают должности, управляют различными районами, где проживают хазарейцы". Кроме того, аналитик напоминает, что некоторые хазарейские формирования даже участвовали в военных действиях на стороне талибов.

"Поэтому в данном контексте говорить, что возможны какие-то конфликты между талибами и шиитами, не приходится, – отмечает Семенов. – Талибы ведут в отношении шиитов достаточно взвешенную и прагматическую политику. Скорее можно сказать, что у талибов есть собственный подход ко всем конфессиональным группам – будь то шииты или салафиты". Собеседник "НГ" указывает на последнее распоряжение талибов, которое касается салафитов. Согласно этим указаниям, в районах, где плотно проживает их община, талибы берут на себя обязательство соблюдать принцип невмешательства, однако обещают, что будут строго запрещать салафитские проповеди и публичную деятельность "ради сохранения целостности Афганистана".

"Вероятно, такой же подход будет действовать в отношении шиитов: талибы не станут вмешиваться в дела шиитов в тех районах, где те проживают компактно, однако опять же будут не допускать их деятельность, направленную на прозелитизм. Собственно, для Ирана этого вполне достаточно", – заключил Семенов.

Источник - ng.ru