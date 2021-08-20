Гастарбайтеры массово меняют российское село на Казахстан и Киргизию, - "МК"

Осенью регионы снова могут потерять часть урожая

Судя по официальной позиции аграрного ведомства, особых проблем с массовой уборкой овощей, которая начнется через 2-3 недели, не возникает. В регионах поставлены "под ружье" местные ресурсы, прибыли мигранты. Ну а "если кое-где у нас порой" и возникают трудности, так мы их героически преодолеем. Впрочем, не у всех отечественных земледельцев есть такая уверенность.

Возможно, наши крупные сельхозпроизводители и покрыли дефицит рабочих рук. Но вот фермерам государство в очередной раз предложило рассчитывать только на собственные силы.

- В основном я занимаюсь выращиванием салатов, где много ручного и кропотливого труда, - рассказывает фермер Виктор Котулев. - В предыдущие доковидные годы с посадками, уходом и сбором мне помогали три бригады из Узбекистана, по 8-12 человек каждая. Работали хорошо, знали технологию, все тонкости. Я оформлял им регистрацию и трудовые патенты, все было строго по закону.

Весной нынешнего года, когда после карантина открылись границы со странами СНГ, авиабилеты из Узбекистана в Москву подскочили в цене до 100-120 тысяч рублей! Столько средств для оплаты проезда трем бригадам фермеров, конечно, найти не смог. Какая рентабельность сельхозпроизводства? 15, максимум 20% - это ведь не строительный комплекс!

Звонил своим помощникам, просил подождать – ведь цены на проезд должны были когда-то рухнуть. Да и Минсельхоз обещал организовать из Средней Азии чартерные поезда с мигрантами.

На всякий случай, значительно, почти на 40%, сократил посадки салатов и овощей. Даже если не все помощники смогут выбраться в Россию, урожай в поле не останется - пусть и не такой богатый, как в предыдущие годы.

Ситуация действительно выправилась, авиабилеты стали стоить около 40 тысяч рублей.

Звонит: срочно приезжайте! А приезжать уже некому. Его бригады к этому времени разъехались на заработки, кто куда: в Киргизию, Казахстан, Арабские Эмираты….

"Хозяйство у меня небольшое, - говорит Виктор. - 100 гектаров в Московской области и 130 га на Рязанщине, все в открытом грунте. Салаты - 10 видов с разным сроком созревания. Это конвейер, ежедневно нужно отправлять на рынок партии товара, а на других делянках пропалывать растения от сорняков. Ни одного иностранца у меня сегодня нет и не предвидится. Работаем собственными силами с 5 утра до 8 вечера, но не успеваем - собирать или прополоть. В такой ситуации нехватки рабочих рук сегодня многие мои коллеги. Полностью собрать урожай картофеля, овощей или салатов мы не сможем. Хотя весенние посадки и без того были значительно сокращены, мы не исключали, что останемся один на один со своими проблемами..."

Конечно, жалко посевов, ведь в них вложен огромный труд. И не только. На весеннем этапе необходимо вносить удобрения в почву, закупать семена, средства защиты растений... Все это стоит немалых денег, как правило, они взяты под кредиты, которые нужно возвращать. Только встает вопрос - чем? Ожидаемой прибыли от реализации товара не будет. А банки с невозвращенцами кредитных средств не церемонятся, банкротят.

Возможно, горожанину такая сельская история не особенно близка и понятна. Тем более сейчас, когда президент дал отмашку на ввоз продуктов и овощей из стран СНГ. Авось как-нибудь цены сбалансируются.

Да, дефицита товара не будет, на рынке сегодня представлены салаты из Турции и Ирана. Однако стоят они от 100 рублей и выше за килограмм. А Виктор Котулев продает свежую, с грядки, продукцию по 35-45 рублей, в 2,5 раза дешевле.

Но, видать, не скоро на своих прилавках мы увидим дешевые отечественные овощи…

Тема уборочной страды с каждым днем становится все острее. Аналитики предсказывают, что по итогам нынешнего года фермеры массово "посыпятся" - причем те, которые давно работают на рынке, у которых своя кредитная история.

Вот она-то и оказывает им сегодня медвежью услугу. Известный случай: один из основных поставщиков салатов в "Белую дачу" год назад не смог выполнить контракт. Кто помнит, прошлый год был очень дождливым и все залило. И долг перед банком был небольшой, 2 миллиона рублей - что он значат для крупной кредитной организации? Могли бы дать отсрочку. Не дали, хозяйство сегодня практически банкрот - и нигде никакой защиты.

Нынешний год для сельхозпроизводства тоже не особо удачный. В Центральном Нечерноземье и в некоторых других регионах летняя жара засушила посевы. Учтем возможную потерю урожайности из-за погоды. И не полную уборку овощных плантаций из-за нехватки рабочих рук.



Источник - московский комсомолец