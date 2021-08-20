Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны - $169 млн

"Два дня назад Ашраф Гани смело сказал:" Я не из тех, кто убегает". Но он покинул Афганистан", - подчеркнул Агбар.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил, что бежавший президент Ашраф Гани вывез из страны 169 миллионов долларов. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан".

По мнению Агбара, Гани нарушил 69-ю статью Конституции Афганистана (в ней идет речь об импичменте за национальную измену и другие преступления), покинув страну.

Дипломат отметил, что незадолго до побега Гани обещал противостоять талибам ("Талибан" - запрещенная в России терроритическая организация) до последнего.

"Два дня назад Ашраф Гани смело сказал:" Я не из тех, кто убегает". Но он покинул Афганистан", - подчеркнул Агбар.

По его мнению, действия Гани "подорвали все достижения страны и международных институтов".

Движение "Талибан" 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Представитель посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко говорил, что Гани убегал с четырьмя набитыми деньгами машинами.

"Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - заявил он.

Сейчас Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.

Источник - Sputnik Таджикистан

