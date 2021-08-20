Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны - $169 млн

"Два дня назад Ашраф Гани смело сказал:" Я не из тех, кто убегает". Но он покинул Афганистан", - подчеркнул Агбар.
Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар заявил, что бежавший президент Ашраф Гани вывез из страны 169 миллионов долларов. Об этом сообщает "Sputnik Таджикистан".
По мнению Агбара, Гани нарушил 69-ю статью Конституции Афганистана (в ней идет речь об импичменте за национальную измену и другие преступления), покинув страну.
Дипломат отметил, что незадолго до побега Гани обещал противостоять талибам ("Талибан" - запрещенная в России терроритическая организация) до последнего.
"Два дня назад Ашраф Гани смело сказал:" Я не из тех, кто убегает". Но он покинул Афганистан", - подчеркнул Агбар.
По его мнению, действия Гани "подорвали все достижения страны и международных институтов".
Движение "Талибан" 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Гани бежал из страны, многие государства начали эвакуировать своих дипломатов. Представитель посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко говорил, что Гани убегал с четырьмя набитыми деньгами машинами.
"Другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", - заявил он.
Сейчас Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в Афганистане, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.
Источник - Sputnik Таджикистан
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!