"Я вернусь в Афганистан". Ашраф Гани впервые выступил с видеообращением после бегства

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики после бегства из страны.
Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани впервые обратился к жителям республики после бегства из страны. Свое видеообращение он опубликовал на Facebook.
В своем обращении к нации Гани рассказал, что его заставили сбежать из страны, а сам он согласился на это из желания избежать кровопролития.
Политик отметил, что представители движения "Талибан" обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.
"Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности", - цитирует Гани РИА Новости.
Также он пообещал, что в скором времени вернется в страну.
При этом Ашраф Гани заявил, что обвинения в его адрес по поводу бегства с большим количеством государственных денег являются ложными.
По словам главы государства, до него дошла информация, что против него готовился заговор.
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