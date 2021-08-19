Узбекистан разбил 1-й палаточный лагерь для афган-беженцев

Узбекистан принял афганских беженцев, они размещены в палаточном городке

Власти Узбекистана организовали палаточный городок в Сурхандарьинской области, где размещено более 100 беженцев из Афганистана. Sputnik Uzbekistan сообщил, что 650 военнослужащих Афганистана, прибывших самолетом, размещены в ковид-центре.

Узбекистан разместил в палаточном лагере в Термезском районе Сурхандарьинской области рядом с границей с Афганистаном более 100 афганских беженцев. Об этом "Газете.uz" в среду сообщил один из врачей, работающих в медицинском пункте лагеря.

По данным Sputnik Uzbekistan, число беженцев составляет около 150, включая 17 женщин и детей.

Перед размещением все прошли тестирование на коронавирус, инфицированных не выявлено, пишет агентство. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе этих людей не сообщается.

Кроме того, по данным агентства, в ковид-центре близ военного полигона в Сурхандарье временно размещены примерно 650 военнослужащих Афганистана, прибывших в Узбекистан самолетом.

15 августа МИД Узбекистана сообщил, что границу страны пересекли 84 военнослужащих Афганистана, которые временно размещены на территории страны, некоторым была оказана медицинская помощь. 16 августа Генеральная прокуратура сообщила (а позже назвала свое сообщение не проверенным до конца) о том, что воздушное пространство страны за два дня пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана, в которых находились 585 вооруженных военнослужащих. Кроме того, 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно проникли в Узбекистан через реку Амударья.

В конце июля Пограничные войска СГБ Узбекистана, отвечая на запрос "Газеты.uz", опровергли строительство палаточного городка для беженцев на границе с Афганистаном.

Источник - gazeta.uz