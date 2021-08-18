Посольство Афганистана в Таджикистане отказывается признать власть талибов и считает законным президентом Амруллу Салеха

Посол Афганистана в Душанбе назвал Амруллу Салеха легитимным президентом этой страны

Посольство Афганистана в Таджикистане объявило 18 августа, что первый вице-президент Амрулла Салех является легитимным главой этой страны.

Амрулла Салех заявил во вторник, что является временным главой государства, сославшись на Основной закон Афганистана.

Мохаммад Захир Агбар, посол Афганистана в Таджикистане, сообщил на пресс-конференции в Душанбе 18 августа, что после бегства Ашрафа Гани бразды правления в стране, согласно Основному закону, переходят к его первому заместителю.

Он назвал побег Гани "предательством государства и нации" и заявил, что "тот забрал с собой 169 миллионов долларов, которые принадлежат народу Афганистана".

15 августа талибы вошли в Кабул и захватили практически без сопротивления президентский дворец. За несколько часов до этого Ашраф Гани и его родственники бежали из Афганистана.

Некоторые СМИ со ссылкой на дипломатов из посольства России в Кабуле сообщили, что Гани увез с собой сотни миллионов долларов. Гани и его семья пока эту новости не комментируют.

Работники посольства заменили портрет Ашрафа Гани на портрет Амруллы Салеха.

На данный момент информация о том, где находится Гани и чем он занимается, отсутствует. Ранее сообщалось, что он якобы вылетел сначала Таджикистан, а затем отправился в третью страну, возможно, в Оман, но МИД Таджикистана опроверг эти сообщения.

Амрулла Салех написал в Твиттере 17 августа, спустя два дня после бегства президента Афганистана, что он находится на связи "со всеми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой и согласием".

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом" – заявил Салех – "В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом".

В тоже время Талибан сейчас контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшерского ущелья, и заявили о создании "инклюзивного исламского правительства, в котором должны быть представлены все афганцы".

Амрулла Салех поддержал на президентских выборах 2019 года Ашрафа Гани и стал первым вице-президентом Афганистана. На президентских выборах 2014 года он был сторонником Абдуллы Абдуллы.

Ранее, после падения режима талибов (с 1996 по 2001 год) Салех в течение семи лет занимал пост главы Национального управления безопасности Афганистана. Он известен своей резкой критикой пакистанских вооруженных сил и их спецслужб.

Салех считается одним из самых непримиримых противников талибов. На его жизнь было совершено множество покушений. Во время последнего, 9 сентября 2020 года в Кабуле, он не пострадал, но при этом 10 человек погибли, еще 15 были ранены.

Источник - rus.ozodi.org