Сдавшая в 8 лет ЕГЭ москвичка не прошла на бюджет МГУ

При этом аттестат за девятый класс она получила в 7 лет, после чего сдала предметы за 11 класс.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова, прошедшая вступительные экзамены в Московский государственный университет, не смогла поступить на бюджет психологического факультета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центральную приемную комиссию учебного заведения. В агентстве указали на то, что в приказе о зачислении имени девочки нет.

Ранее сообщалось, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. При этом ректор учебного заведения заявил, что у него большой опыт приема абитуриентов и он видел подростков, которые поступали в МГУ в 14−15 лет.

При этом он отмечал, что такие ребята «требуют особого внимания». В случае ее зачисления, отмечал он, хотелось бы, чтобы девочке выделили педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

Алиса Теплякова уже сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. При этом аттестат за девятый класс она получила в 7 лет, после чего сдала предметы за 11 класс.



источник: Газета.Ру