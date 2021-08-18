Талибы перечислили основные направления своей политики

Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, передает Al Jazeera.
Запрещенная в России террористическая организация «Талибан», объявившая о захвате всей территории Афганистана, заявила, что гарантирует свободу и независимость каждой нации, защиту прав женщин, всеобщую амнистию, независимость частных СМИ.
Об этом на первой пресс-конференции заявил официальный представитель талибов Забихула Муджахид, передает Al Jazeera.
На свободу и независимость имеет право каждая нация.
Никому не позволено использовать территорию Афганистана для атак на другие страны, в том числе соседние государства.
Права женщин (в том числе на образование) будут защищаться в рамках шариата.
«Талибан» не стремится к отмщению и обещает помилование даже тем, кто работал на прежний режим или иностранные силы.
Частные СМИ должны «оставаться независимыми», но «не должны работать против национальных ценностей».
Взаимодействие с другими странами продолжится, Афганистану не нужны враги ни внутри страны, ни за рубежом.
Гарантируется безопасность иностранных граждан в Афганистане.
Природные ресурсы будут использоваться для «восстановления и процветания» страны.
Афганистан намерен искоренить наркоторговлю, сообщает Reuters.
Талибы перешли в наступление после того, как США вывели большую часть своих войск из Афганистана. 15 августа боевики объявили о захвате всей территории страны.
«Талибан» заявлял, что планирует воссоздать Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем организации в 1996—2001 годах. Его признавало большинство стран, в том числе Россия.
В то время талибы установили жесткие правила. Так, девочкам запрещалось ходить в школу, а женщинам — работать вне дома или выходить на улицу без закрывающей все тело одежды и без сопровождения мужчин. Нарушителей публично пороли или казнили.
В этот раз женщины смогут получать образование, работать и одни выходить из дома (при условии, что они будут в хиджабе), обещали в «Талибане». Пороть или казнить будут только по решению суда, заявили в террористической организации.
источник: РБК
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