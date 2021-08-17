Вы тоже ничего не знаете о лидерах "Талибана"? СМИ о том, кто будет править Афганистаном

Meduza рассказывает, что известно о двух руководителях талибов.

15 августа боевики террористического движения "Талибан" вошли в Кабул и взяли под контроль всю территорию Афганистана. Они собираются превратить страну в исламский эмират. Кто его возглавит, пока неизвестно. Лидером "Талибана" является Хайбатулла Ахундзада, но о победе талибов объявил его заместитель, глава политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар. Журналисты называют его лицом движения и предполагают, что именно он станет новым главой Афганистана. Meduza рассказывает, что известно о двух руководителях талибов.



Хайбатулла Ахундзада - богослов и консерватор, которого боятся даже в самом "Талибане"

Нынешний лидер "Талибана" родился, как считается, в 1961 году в провинции Кандагар, которая расположена на юго-востоке Афганистана и граничит с Пакистаном. Его отец был деревенским имамом. После советского вторжения в Афганистан семья переехала в соседний Пакистан, в город Кветту, где Ахундзада пошел в одно из местных медресе.

Сообщается, что в 1980-х он воевал против советских солдат в Афганистане, но не участвовал в боевых действиях непосредственно на передовой.

Ахундзада вступил в "Талибан" вскоре после его создания в 1994 году и завоевал доверие основателя движения муллы Омара. Когда талибы пришли к власти в Афганистане в 1996-м, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем главы верховного суда. Считается, что он приговаривал людей к введенным талибами жестоким наказаниям (например, отрубанию конечностей за воровство).

После свержения режима талибов в Aфганистане Ахундзада перебрался в Пакистан в преподавал в разных медресе.

В 2013 году основатель "Талибана" мулла Омар был убит. Новым лидером группировки был избран Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзада вошел в число его заместителей и стал одной из ключевых фигур в организации терактов "Талибана". В 2016 году Мансур погиб в Пакистане. Уже через несколько дней Ахундзада был объявлен новым лидером движения.

Эксперты говорили, что перед ним стояла задача по консолидации "Талибана", внутри которого при Мансуре начались разногласия и даже вооруженные столкновения. Они отмечали его репутацию скромного человека и предполагали, что он, в отличие от своего предшественника, может согласиться на переговоры по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Но члены движения настаивали, что Ахундзада не пойдет на заключение мира.

В "Талибане" Ахундзада имеет репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике, говорил афганский журналист Сами Юсуфзай. Кроме того, по его словам, талибы побаиваются Ахундзада из-за его судейского прошлого.

В 2017 году 23-летний сын лидера талибов погиб при совершении теракта: он направил грузовик, начиненный взрывчаткой, на территорию базы правительственных войск на юге Афганистана. В 2019 году брат лидера "Талибана" был убит при взрыве бомбы в мечети Кветты в Пакистане.

Известно о покушениях и на самого лидера "Талибана". В прессе не раз появлялись сообщения о его смерти (в том числе от коронавируса), но они не подтверждались. В начале августа официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что Ахундзада остается лидером талибов и обладает решающим словом в религиозных, политических и военных вопросах.



Абдул Гани Барадар - военный стратег и дипломат "Талибана", заключивший мир с американцами

Человек, ставший "лицом" Талибана, родился в 1968 году в провинции Урузган в центральной части Афганистана. Он рос с Кандагаре и после вторжения советских войск в Афганистан участвовал в боях с ними. Предполагается, что именно в это время Барадар познакомился с муллой Омаром. После того как СССР вывел войска из Афганистана, Барадар вместе с Омаром открыл медресе в Кандагаре и в дальнейшем вошел в число сооснователей "Талибана".

Барадар считался одним из главных военных стратегов "Талибана", который координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование. Он входил в число ближайших соратников муллы Омара и, как сообщалось, женился на его сестре. В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны.

После разгрома "Талибана" в Афганистане Барадар бежал в Пакистан. Его называли сторонником примирения с Хамидом Карзаем - афганским президентом, пришедшим к власти при поддержке США (они оба принадлежат к пуштунскому племени попалзай). Но в 2009 году в интервью американскому журналу Newsweek Барадар заявил, что талибы не сложат оружие, пока не добьются ухода американцев из Афганистана.

В 2010 году Барадар был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб. Его фото с руками, скованными цепью, попали в СМИ. Однако в 2018 году его освободили. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через Барадара, у которого была репутация прагматичного переговорщика.



После освобождения Барадар перебрался в Катар и стал лидером переговорной группы. Он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом (американский лидер описал эту беседу как "очень хорошую"), а в феврале 2020 года он от имени "Талибана" подписал мирное соглашение с американскими властями.



Так Барадар стал главным дипломатом "Талибана". В последние годы он встречался не только с Помпео, но и с высшими чиновниками других крупнейших стран мира - в частности, с министром иностранных дел Китая Ваном И и главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам афганского журналиста Сами Юсуфзая, который несколько раз встречался с Барадаром, это спокойный и дипломатичный человек, "который говорит только по существу". Он пользуется большим уважением среди талибов и у него есть "амбиции стать лидером", считает Юсуфзай.



URL: https://kaktus.media/444430

