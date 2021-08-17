Под крылом самолета о чем-то Кабул. Кто бежит, а кто остается в столице Афганистана, - "Къ"

Для многих афганцев, не готовых жить при талибах, аэропорт Кабула стал последней надеждой

Афганистан пережил первые сутки после бегства президента Ашрафа Гани и входа в Кабул сил запрещенного в России террористического движения "Талибан". Центром событий оставался пока еще контролируемый иностранными войсками столичный аэропорт, где скопились толпы желающих покинуть страну. Не обошлось без жертв: люди цеплялись за идущие на взлет самолеты и разбивались, упав на бетонную полосу. Другие гибли в давке в аэропорту или были застрелены американскими солдатами. Между тем талибы, как утверждают российские дипломаты, "пока ведут себя прилично": порядка в стране якобы стало больше, чем было при прежнем "марионеточном правительстве". Однако спешить с признанием "Талибана" законной властью Москва, как и другие мировые столицы, не спешит.

Нельзя просто так взять и покинуть Кабул

Утром понедельника - первого дня после того, как Афганистан оказался под полным контролем запрещенного в России движения "Талибан",- по соцсетям стали распространяться шокирующие кадры из кабульского аэропорта имени экс-президента Хамида Карзая. Его территория оказалась единственным местом во всей стране, где еще остались иностранные войска и откуда можно улететь за границу. Поэтому, несмотря на отмену всех коммерческих рейсов, афганцы просто выбегали на летное поле и устремлялись к любому самолету - чаще всего это были американские военные транспортники. Самые отчаянные пытались влезть в багажный отсек или уцепиться за шасси. По данным афганского агентства Khaama Press, три человека в результате этого погибли, упав с большой высоты. Reuters, в свою очередь, сообщало о погибших в результате давки в аэропорту, а The Wall Street Journal - о застреленных американскими военными при попытке прорвать оцепление. При этом на фотографиях из салонов вылетавших самолетов было видно, что взять на борт больше положенного числа людей американцы даже не пытались.

Как заявили информированные источники Associated Press, процесс эвакуации был согласован с талибами. Сообщается, что в Дохе прошла встреча главы центрального командования США Фрэнка Маккензи с представителями движения, на которой генерал якобы попросил не пытаться взять контроль над аэропортом.

Ключевую роль в охране аэропорта играет именно американский контингент. Более того, в понедельник вечером появилась информация о том, что президент США Джо Байден приказал отправить в Кабул еще 1 тыс. десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии. Таким образом, в Афганистане будут размещены 7 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, кабульский аэропорт продолжают охранять турецкие силы, а также 120 азербайджанских миротворцев.

Прорвавшимся в аэропорт Кабула афганцам было все равно куда лететь - лишь бы подальше от талибов

Прорвавшимся в аэропорт Кабула афганцам было все равно куда лететь - лишь бы подальше от талибов

По совместительству кабульский аэропорт сейчас выполняет еще и функции посольства США. В то время как большая часть сотрудников дипмиссии уже эвакуирована, сам временный поверенный Росс Уилсон и несколько других ключевых дипломатов продолжают работу оттуда. О полной эвакуации персонала сообщили также посольства практически всех стран-союзниц США - от Нидерландов до Японии. Уехали даже дипломаты из Саудовской Аравии, хотя эта страна считается примером государства, построенного на нормах ислама.

Повлияла ситуация в Афганистане и на постсоветские страны. Хотя Грузия завершила эвакуацию своего воинского контингента из Афганистана еще месяц назад, в минувшее воскресенье стало известно, что в Кабуле остаются 23 гражданина Грузии, включая бывших военных. Как выяснилось, они вернулись в Афганистан, чтобы поработать телохранителями или сотрудниками частных охранных компаний. МИД Грузии договорился с Украиной о вывозе своих граждан на украинском самолете, но те не смогли добраться до кабульского аэропорта из-за обстрелов. В понедельник заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили сообщил журналистам, что грузин заберут турецкие военные, причем в аэропорт их привезут на бронемашинах.

Талибы распугали авиаперевозчиков

В свою очередь, посольства России и Китая, а также их союзники чувствуют себя совершенно спокойно. Более того, как рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, представители "Талибана" даже взяли российское посольство под охрану, оцепив периметр.

На фоне проблем иностранных коллег, которые буквально живут в аэропорту, проблемы российских дипломатов кажутся куда менее масштабными. Беседуя с агентством "Интерфакс", пресс-атташе посольства Никита Ищенко посетовал, что из-за отмены гражданских рейсов часть сотрудников не может улететь в запланированный отпуск, а другие, наоборот, приехать, чтобы приступить к работе. "Мы сейчас ищем технические и логистические способы, как обеспечить их выезд",- сказал он.

"Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно"

Хотя с момента отъезда из страны президента Ашрафа Гани прошло больше суток, его точное местоположение к вечеру понедельника оставалось в тайне. Ранее, напомним, сообщалось, что господин Гани вылетел в Таджикистан. Потом многие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он находится в Омане. При этом Ашраф Гани успел передать сообщение о причинах своего решения. ""Талибан" четко дал понять, что готов совершить кровавое нападение на Кабул и его жителей, чтобы изгнать меня. Чтобы предотвратить кровопролитие, я принял решение уехать",- заявил он.

Правда, российские дипломаты в понедельник решили поделиться совсем другими подробностями отъезда президента Гани. "Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось… И часть денег осталась лежать на взлетном поле",- уверял пресс-атташе Никита Ищенко. Замир Кабулов, выступая в эфире телеканала "Звезда", тоже дал оценку господину Гани - самую низкую: "Не покинул, а бежал. И бежал позорным самым образом. Это человек, который позавчера, выступая с телеобращением к афганскому народу, утверждал, что готов жизнь положить до последнего. Вот и на деле: избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности".

Затем, уже на телеканале "Россия 24", господин Кабулов решил дать оценку талибам. "Обратите внимание, что все эти административные столицы были захвачены мирно, без единого выстрела, что вызывает у нас удовлетворение. Пока талибы и новая власть ведут себя прилично. Мы будем судить не по словам, а по делам",- сказал российский дипломат.

Замир Кабулов призвал стороны конфликта "отказаться от корыстного эгоизма и начинать серьезные переговоры о будущем коалиционном переходном государстве". Напомним, что еще накануне экс-президент Хамид Карзай сообщил о том, что в условиях вакуума власти лично он, а также председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр сформировали совет, цель которого "не допустить хаоса, страданий народа и управлять мирным транзитом власти". В понедельник господа Карзай и Абдулла подтвердили, что ведут переговоры с руководством "Талибана".

Впрочем, по сути, все зависит лишь от одной стороны, которая пока, похоже, с позицией окончательно не определилась. В понедельник замглавы политического офиса движения в Дохе Абдул Салам Ханафи заверил: "Талибан" пытается подготовить почву для создания коалиционного правительства. "И все мы, афганцы, примем в нем участие",- заверил он. Однако неназванный высокопоставленный представитель талибов в то же время заявил газете The Times, что речи о коалиции не идет.

Мы воевали не для того, чтобы делиться властью с кем-либо",- заявил источник.

И дал понять: талибы не планируют включать представителей других политических сил в состав временного правительства и согласятся лишь на "полную власть".

"Впечатление хорошее"

Талибы уверяют: бояться их согражданам нечего. "Ни один афганец не должен беспокоиться о ком-либо, кто работал в предыдущем правительстве. Будем служить нашей стране. Будь то гражданский или военный сектор, и никто не потеряет свои привилегии",- заявил Абдул Салам Ханафи. И призвал всех госслужащих спокойно ходить на работу (правда, женщин - только в традиционном мусульманском платке).

"Девушки стали надевать длинные юбки вместо джинсов, хотя моя сестра сегодня сдавала экзамен в школе - и никто не требовал менять обычную форму на что-то более строгое",- поделился с "Ъ" о своих впечатлениях от прихода талибов Яама Хакими - афганец, который много лет живет в России и даже получил гражданство, но в июле вернулся на родину, чтобы жениться. Теперь господин Хакими в замешательстве: даже если российское посольство поможет ему выехать из страны, то его супруге, у которой только афганское гражданство, понадобится виза, которые сейчас практически не выдают.

Мировая пресса о событиях в Афганистане

По словам Яамы Хакими, утром, когда он с отцом выезжал на рынок за продуктами, машины остановили вооруженные люди, но после нескольких вопросов отпустили. При этом охрана его престижного жилого комплекса просто исчезла. "Ночью никто не спал - была паника,- рассказывает россиянин.- Но есть и кое-что хорошее: обычно с пяти утра до пяти вечера у нас отключали электричество, а теперь оно есть круглые сутки. Видимо, работники подстанции тоже сбежали".

Хотя мы слышали заявление, что на работу ходить можно без опаски, люди пока этому не доверяют. По телевизору показывают турецкие фильмы, где поднимаются религиозные темы",- рассказал собеседник "Ъ".

На некоторых каналах развлекательные передачи заменили религиозными программами и чтением сур из Корана.

"Я помню, что в соответствии с нашей правовой системой они (талибы.- "Ъ") являются террористической организацией. Но я сужу о первых сутках их контроля над Кабулом: впечатление хорошее. То есть сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани",- рассказал "Эхо Москвы" посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

По словам другого российского дипломата, Замира Кабулова, исключить талибов из списка террористических организаций может лишь Совбез ООН, который в свое время и дал им этот статус. "Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется",- сказал он.

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Экстренное заседание Совбеза ООН по Афганистану состоялось уже вечером в понедельник, но никаких сенсаций в его публичной части не прозвучало. "Я призываю Совет Безопасности и международное сообщество в целом объединиться, работать вместе и действовать сообща - и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать, что там соблюдаются основные права человека",- заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай, в свою очередь, заверил, что никакие права в настоящее время не соблюдаются, и призвал Совбез "однозначно заявить, что он не признает восстановление исламского эмирата" и любое другое правительство, которое не будет инклюзивным. После этого стороны удалились на закрытые консультации.

Источник - kommersant.ru