Президент США Джо Байден выделил 500 млн долларов для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден выделил 500 млн долларов в качестве помощи афганским беженцам.

Об этом пишут иностранные СМИ.

Отмечается, что согласно подписанному им меморандуму, 500 млн долларов будут израсходованы на нужды беженцев.

Напомним, накануне, в Афганистане «Талибан» взял власть над всей страной, объявив при этом, что боевых столкновений не будет. По сообщению СМИ, талибаны начали собирать оружие у местного населения. Однако, многие жители пытаются покинут государство любыми средствами.

Бишкек24