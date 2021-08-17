Президент США Джо Байден выделил 500 млн долларов для помощи афганским беженцам

Президент США Джо Байден выделил 500 млн долларов в качестве помощи афганским беженцам.
Об этом пишут иностранные СМИ.
Отмечается, что согласно подписанному им меморандуму, 500 млн долларов будут израсходованы на нужды беженцев.
Напомним, накануне, в Афганистане «Талибан» взял власть над всей страной, объявив при этом, что боевых столкновений не будет. По сообщению СМИ, талибаны начали собирать оружие у местного населения. Однако, многие жители пытаются покинут государство любыми средствами.
Бишкек24
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