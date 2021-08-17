Таджикистан принял два афганских самолета

В МИД Таджикистана опровергли сообщения канала Tolo News о 18 самолётах, прилетевших из Афганистана в Таджикистан.

"Мы получили сигналы SOS, после чего, в соответствии с международными обязательствами страны, было принято решение разрешить афганским военным совершить посадку в аэропорту города Бохтар. Более 100 афганских военнослужащих прилетели в Бохтар и сейчас находятся там", - сообщили "Азия-Плюс" в департаменте информации МИД Таджикистана.

В МИД Таджикистана опровергли сообщения канала Tolo News о 18 самолётах, прилетевших из Афганистана в Таджикистан. "Всего 2 самолёта из Афганистана приземлились в Таджикистане и обратно улетели, пассажиры остались", - добавили в департаменте информации.

Ранее о 18 самолетах сообщал Telegram-канале Tolo News в опубликованном видео с подписью: "Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммадзахир Агбар встретился с пассажирами 18 самолетов, прилетевших в Таджикистан из Афганистана".

О том, что аэропорт Бохтара принял несколько рейсов за ночь, "Азия-Плюс" сегодня сообщали местные жители, хотя начальник аэропорта города Фарход Абдурашидзода и опровергал это.

"Эти слухи недействительны, мы не принимали никаких самолетов, аэропорт работает в штатном режиме", - сказал Абдурашидзода.

В МИД Таджикистана опровергли сообщения канала Tolo News о 18 самолётах прилетевшие из Афганистана в Таджикистан.

"Всего 2 самолёта из Афганистана приземлились в Таджикистане и обратно улетели, пассажиры остались", - добавили в департаменте информации МИД Таджикистана.

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