Талибы объявили об окончании 20-летней войны в Афганистане

«Мы остановили войну, которая началась в стране 20 лет назад», – сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.
Официальный представитель офиса «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что в Афганистане окончена война и вскоре станет известна форма правления. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы остановили войну, которая началась в стране 20 лет назад», – сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.
Также Наим гарантировал безопасность граждан страны и иностранных дипломатов. По его словам, талибы готовы на переговоры со всеми афганскими лидерами и обещает защитить их.
Он добавил, что «Талибан» готов путем мирных переговоров обсуждать с мировым сообществом угрозы и пути их решения. Напомним, что накануне организация заняла столицу страны Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
«Талибан» активизировалась после вывода американских военных из страны и в течении месяца заняла всю территорию страны. В России «Талибан» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена.
Бишкек24
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!