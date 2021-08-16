Талибы объявили об окончании 20-летней войны в Афганистане

«Мы остановили войну, которая началась в стране 20 лет назад», – сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

Официальный представитель офиса «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что в Афганистане окончена война и вскоре станет известна форма правления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы остановили войну, которая началась в стране 20 лет назад», – сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

Также Наим гарантировал безопасность граждан страны и иностранных дипломатов. По его словам, талибы готовы на переговоры со всеми афганскими лидерами и обещает защитить их.

Он добавил, что «Талибан» готов путем мирных переговоров обсуждать с мировым сообществом угрозы и пути их решения. Напомним, что накануне организация заняла столицу страны Кабул. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

«Талибан» активизировалась после вывода американских военных из страны и в течении месяца заняла всю территорию страны. В России «Талибан» признана террористической организацией и ее деятельность запрещена.

Бишкек24