"Напомнил мне "Титаник". Что происходит в аэропорту Кабула (видео)

Жители и гости Афганистана пытаются покинуть страну последними эвакуационными авиарейсами.

Видео из аэропорта Кабула делятся пользователи Сети, которые просят помочь вывезти их из страны.

По последним данным, тысячи людей, пытающиеся покинуть страну, ночевали в аэропорту, на самолет пытаются сесть абсолютное все.

В одном из таких видео люди через трап пытаются сесть на борт, и это напомнило снимавшему пользователю "Титаник" - пассажирское судно, утонувшее в 1912 году.

"Это напомнило мне "Титаник. Похоже, что эти люди просто пытаются воспользоваться шансом получить убежище, в то время как местные источники утверждают, что сейчас в Кабуле царит мирная атмосфера", - написала одна из пользователей.

Другой пользователь написал, что толпа в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле сегодня утром мчалась к терминалу под звуки стрельбы из автоматов.

Напомним, боевики "Талибана" один за другим захватывали города Афганистана и днем 15 августа объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил свои полномочия.





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