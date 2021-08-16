То, что Байден сделал с Афганистаном - это легендарно.
Дональд Трамп считает, что произошедшее в Афганистане - это одно из самых серьезных поражений США в истории. Он призвал президента Джо Байдена уйти в отставку.
"То, что Байден сделал с Афганистаном - это легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории",- говорится в заявлении господина Трампа. Его распространила представитель 45-го президента Лиз Харрингтон в Twitter. "Байдену пора с позором уйти в отставку за то, что он допустил в Афганистане",- добавил экс-президент. Он отметил, что считает в целом избрание господина Байдена незаконным.
Накануне в Афганистане контроль над Кабулом взяло движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). Движение утверждает, что контролирует всю страну. Талибы провели наступление на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, который велся с апреля. Решение о выводе войск было принято еще при администрации Дональда Трампа.
Источник - kommersant.ru
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