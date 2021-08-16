"Талибан" вернул себе власть не без помощи мировых держав

В Афганистане пало правительство Ашрафа Гани, возможно, в результате международной договоренности

У сторонников свергнутого правительства Ашрафа Гани сейчас одна задача – спасти свои жизни. Пропускной пункт на афгано-пакистанской границе.

Вопреки прогнозам, отводившим афганскому правительству еще несколько месяцев существования, запрещенная в РФ группировка "Талибан" поставила победную точку в противостоянии с Ашрафом Гани. В воскресенье был окружен Кабул и его власти начали переговоры о капитуляции. Не дожидаясь их окончания, Ашраф Гани покинул страну. Сравнительно легкая победа талибов, которые за пару недель смогли захватить всю страну, объясняется просто. Правительство Гани оказалось без иностранной поддержки. Стран, желающих всерьез сражаться с талибами, не нашлось. Эксперты не исключают возможности негласной международной договоренности по сдаче Афганистана новым хозяевам.

Судьба Кабула решилась еще в конце недели, когда пали крупнейшие города страны: Мазари-Шариф, Герат и Кандагар. Попытка правительства Ашрафа Гани опереться на формирования таджиков, узбеков и хазарейцев потерпела неудачу. Так как силы НАТО твердо нацелены на завершение эвакуации, к воскресенью Кабул оказался, по существу, без военного прикрытия. Еще во вторник президент США Джозеф Байден прямо заявил, что защита Афганистана – это задача афганской армии, а не американской. "За 20 лет мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и оснастили современным оборудованием более 300 тыс. афганских военнослужащих. И афганские лидеры должны объединить усилия", – сказал он.

Талибы не стали штурмовать город, где еще находятся американские войска. Они окружили Кабул и начали переговоры с правительством Ашрафа Гани, обещая их завершить в течение нескольких дней. Такое решение, вероятно, объясняется тем, что и ООН, и ЕС, и США однозначно заявили, что не признают правительство талибов, если оно будет установлено путем вооруженного захвата власти. Тем не менее переговоры в Кабуле отнюдь не выглядят как беседа равных. То, что речь идет именно о капитуляции, а не о разделе власти, своими действиями признали и жители Кабула, и правительственные чиновники, которые в воскресенье стали покидать город. К концу дня появились первые сообщения о том, что среди уехавших и сам Ашраф Гани.

Директор 2-го департамента МИД РФ Замир Кабулов в воскресенье призвал стороны конфликта "отказаться от корыстного эгоизма и начинать серьезные переговоры о будущем коалиционном переходном правительстве Афганистана". Каких-либо осуждений наступления "Талибана" или обещаний вмешаться в ситуацию вооруженным путем из Москвы не звучало.

В комментарии Интерфаксу научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин предположил, что ранее была достигнута договоренность о прекращении огня, "о создании переходного правительства, в которое войдут некоторые элементы прежнего режима". По мнению эксперта, за этим сценарием стоят США и РФ.

"Про вмешательство России изначально речи не шло, тем более с талибами у российских представителей имеются контакты, даже посольство не закрыто. Вероятно, у Москвы будет позиция нейтралитета по отношению к происходящему в Афганистане, тем более что вряд ли "Талибан" будет посягать на границы среднеазиатских государств", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Он полагает, что иную позицию займет Китай, у которого есть договоренности с талибами, о которых станет известно уже после окончательной смены власти в Афганистане.

Тысячи человек бегут из Афганистана, не веря, что со сменой власти в стране восстановятся порядок и стабильность. Действительно, первым претендентом на признание новых хозяев страны является КНР. По мере развития наступления талибов Китай, который имеет с Афганистаном общую границу, вынужден переналаживать свою пропагандистскую машину и готовить граждан к тому, что он признает это движение. Первым сигналом стала публикация фотографии в медиа, на которой министр иностранных дел КНР Ван И стоит рядом с главой политического крыла "Талибана" муллой Абдулом Гани Барадаром. Переговоры между ними состоялись в июле в китайском городе Тяньцзинь.

Реальность состоит в том, что крах властей в Кабуле создал для Китая, как и для России, очень серьезную проблему. Пекин обвиняет силы религиозного экстремизма в том, что они дестабилизируют обстановку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как передает Reuters, Китай всеми силами стремится помешать тому, чтобы на территории, контролируемой талибами, нашли убежище сепаратисты. С другой стороны, Китай заявляет, что придерживается курса невмешательства во внутренние дела других стран. Поэтому Пекин чрезвычайно осторожно комментирует события в Афганистане. Ван И позволил себе сказать лишь, что надеется на проведение страной "умеренной исламской политики".

Китай обладает моральным преимуществом и перед Вашингтоном, и перед Москвой. Ведь он никогда не воевал с афганцами. Линь Миньван, эксперт университета Фудань в Шанхае, говорит, что подход Китая прагматичный. "Как вы управляете своей страной – это ваше дело. Только не трогайте Китай".

Но желание Пекина остаться в стороне от потрясений в соседнем государстве вызывает у части пользователей интернета в Китае недоумение, даже критику. Один из пользователей популярной социальной сети Weibo написал: талибы взорвали на глазах всего мира статуи Будды в городе Бамиан (в марте 2001 года). "Разве мы не должны начертить перед ними линии, которые нельзя переступать?" Комментарий весьма характерный, ведь буддизм – одна из традиционных религий Китая, масса верующих исполняют ее предписания.

Газета South China Morning Post указывает еще на один фактор, который не позволяет Пекину умыть руки, глядя на трагедию Афганистана. В бывших республиках Советского Союза – Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане – живет немало китайцев. Большинство из них – хозяева мелких предприятий. Значит, если в эти страны начнут проникать боевики из таких группировок, как "Исламское государство" (запрещена в РФ), то это вынудит КНР защищать своих граждан.

Отсюда необходимость расширить взаимодействие с Россией. "После захвата власти талибами будет труднее искоренить контрабанду наркотиков, атаки "одиноких волков" и другие преступления экстремистов. Это побуждает Россию и Китай координировать действия. Причем России придется охранять безопасность на своем заднем дворе, а Китаю – не допустить проникновения врагов в Синьцзян", – говорит Су Чан, эксперт Китайской академии общественных наук.

В этой связи приобретают широкий резонанс совместные учения китайских и российских подразделений, которые только что закончились на территории Китая в пустыне Гоби. В них участвовало более 10 тыс. военных. Как указала газета китайского Министерства обороны "Цзефанцзюнь бао", маневры предназначались для того, чтобы улучшить координацию действий командования, разведки и обмен информацией на поле боя.

В то же время из публикаций китайских СМИ следует, что есть факторы, которые могут осложнить сотрудничество держав, которые противостоят распространению насилия за пределы Афганистана. Пекинская газета Global Times подробно освещает пресс-конференцию министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, в которой он возложил ответственность за подрыв автобуса с китайскими инженерами на севере Пакистана 14 июля, в частности, на индийскую разведку.

Но ведь Индия и Пакистан – участники Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая, как полагают в Москве, призвана сыграть роль в борьбе с угрозой, исходящей из Афганистана. Сможет ли она реализовать свой потенциал в условиях, когда между Дели и Исламабадом разгорелся новый спор?

По мнению политолога Аждара Куртова, если и следует опасаться внешней экспансии "Талибана", то в первую очередь Пакистану, а не северным соседям Афганистана. В беседе с "НГ" он напомнил, что похода талибов на север опасались и в 1990-х, когда движение первый раз взяло Кабул. Но тогда ничего не произошло: границу пытались прорвать лишь союзники движения, которые могут попытаться это сделать и на этот раз. Правда, замечает эксперт, сейчас и среднеазиатские государства, и Россия сильнее, чем в 1990-х. "Но есть Пакистан с обширными районами, населенными пуштунами, есть практически открытая неразмеченная граница с Афганистаном. Там и нужно ждать проблем. Однако на первых порах талибы будут заняты внутренними делами, и у них просто не будет времени и сил для внешних авантюр", – считает Куртов.

Сотников также считает, что первоочередные задачи и интересы "Талибана" - в Афганистане, а не за его пределами. Во внешней политике движение, по его мнению, скорее всего будет стараться ориентироваться на так называемые братские мусульманские государства, которые так или иначе финансировали талибов: в первую очередь на Катар и Саудовскую Аравию.

Источник - ng.ru