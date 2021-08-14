Талибы - новая сила в сердце Азии, - Жан-Луи Трамбле

Это отступление похоже на бегство.

31 августа последние американские солдаты покинут Афганистан. Это отступление похоже на бегство. Возникает вакуум, который открывает перед талибами* широкие возможности. Китай по традиции не вмешивается в политические процессы других стран и, похоже, смирился с победой Талибана*. А Москва опасается дестабилизации Центральной Азии и бывших республик СССР в первую очередь.



Спустя два десятилетия после интервенции США Афганистан вернулся на круги своя. Тот же Талибан*, которого Вашингтон хотел изгнать и наказать после 11 сентября 2001 года, вернулся, только стал сильнее, чем когда-либо. Сейчас они контролируют 85% территории. В соответствии с соглашением, заключенным администрацией Трампа в 2020 году, 9600 военнослужащих международной коалиции (включая 2500 французских) покинут страну 31 августа. Каков же итог американской одиссеи? 150 000 погибших и испарившиеся 2 триллиона долларов.

Другой результат: постамериканский Афганистан превратился в наркогосударство, крупнейшего в мире производителя героина. Талибы*, когда были у власти, запретили выращивание мака. У их проамериканских преемников не было таких сомнений! Природа не терпит пустоты, Турция вызвалась (за финансовую компенсацию) обеспечить безопасность аэропорта Кабула - место эвакуации дипломатов и гуманитарных работников в случае (вероятной) победы Талибана*. Контролируя взлетно-посадочную полосу, Реджеп Тайип Эрдоган также рассчитывает остановить мигрантов (30 000 в неделю), которые в настоящее время прибывают в Турцию.

Возвращение былых империй

Парадоксально, но массовое бегство американцев вовсе не радует их конкурентов и традиционных врагов, будь то персы, китайцы или русские. Все обеспокоены нестабильностью, которую может создать правительство Талибана*. Как и Анкара, Тегеран опасается массового наплыва беженцев и нелегалов, покидающих свою страну. В Иране уже проживает 3,5 миллиона афганцев: сложно контролировать 900 километров общей границы с Афганистаном!

Беспокоится и Кремль, который видит угрозу в своем "ближнем зарубежье". От царствования Романовых до Советского Союза Афганистан являлся проблемой российской геополитики. Москва опасается дестабилизации Центральной Азии и ее бывших сателлитов. Чтобы успокоить их и направить мощный сигнал талибам*, российская армия недавно провела военные учения в Узбекистане и Таджикистане, граничащих с Афганистаном: было мобилизовано 2000 солдат и 400 единиц техники. Не стоит забывать, что в рядах талибов* воюют многие таджикские и узбекские фундаменталисты. Цель учений: создать буферную зону для предотвращения их проникновения в Россию.

Китай не сидит сложа руки

Это фото облетело весь мир: трое китайских чиновников в окружении девяти бородатых талибов в масках. Это было 28 июля в районе Пекина. Афганскую делегацию возглавлял мулла Абдул Гани Барадар, номер два в движении Талибан*. Имея 75-километровую границу с Афганистаном, Китай опасается, что уйгурские боевики в Синьцзяне перейдут на сторону талибов* и будут действовать с их территории. Поэтому эта встреча была направлена на то, чтобы успокоить Пекин. Взамен министр иностранных дел Китая Ван И выдал им свидетельство о надлежащем поведении, надеясь, что они "сыграют важную роль в установлении мира, в процессе примирения и восстановления в Афганистане".

За кулисами делегации в основном говорили о бизнесе. Потому что Афганистан находится в центре программы "Новые шелковые пути", запущенной Си Цзиньпином восемь лет назад. Для него талибы* - такие же партнеры, как и все остальные. Об этом свидетельствуют миллиарды долларов, вложенные в проекты по добыче полезных ископаемых и обновление инфраструктуры. Урок реальной политики.



Источник - иноСМИ