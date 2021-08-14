Талибы взяли Пули-Хумри - столицу провинции Баглан

В среду официальные лица подтвердили, что талибы захватили еще три административных центров в Афганистане, доведя их число до 9 за 5 дней боев.

Об этом сообщает Associated Press.

Падение столиц Файзабад (провинция Бадахшан) и Пули-Хумри (Баглан) на северо-востоке и провинции Фарах на западе усилило давление на центральное правительство страны, пытающегося остановить наступление.

Хотя Кабулу не угрожает прямая опасность, наступление талибов продолжает увеличивать нагрузку на афганские силы безопасности, которые теперь в основном сами борются против движения.

Хумаюн Шахидзаде, депутат из Фараха, подтвердил Associated Press, что столица его провинции пала. Депутат из Бадахшана Худжатулла Херадманд заявил, что талибы захватили его провинцию. Официальный афганский чиновник на условиях анонимности также подтвердил, что столица Баглана также пала.

Ранее повстанцы менее чем за неделю захватили шесть других провинциальных столиц страны, в том числе Кундуз в провинции Кундуз - один из крупнейших городов страны с населением 374 тысяч жителей.

После 20-летней военной миссии Запада и миллиардов долларов, потраченных на обучение и поддержку афганских сил, многие не могут объяснить, почему регулярные силы рухнули, отказываясь воевать иногда сотнями. Боевые действия велись в основном небольшими группами элитных сил и афганскими военно-воздушными силами.

Успех молниеносной атаки талибов добавил срочности необходимости возобновления давно зашедших в тупик переговоров в Катаре, которые могли бы положить конец боевым действиям и привести Афганистан к созданию временной администрации.

Спецпосланник США в Афганистане Залмай Халилзад во вторник предупредил Талибан, что любое правительство, которое придет к власти в Афганистане силой, не получит международного признания.

Десятки тысяч людей покинули свои дома на севере страны, спасаясь от боев, захлестнувших их города и деревни. Семьи перебрались в столицу, Кабул, живя в парках и на улицах без еды и воды.

О контроле Талибами афганской границе на севере с сопредельными странами также сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В твиттере появилось видео, как большая группа правительственных войск в районе аэропорта Кундуз вместе с танками и оружием перешла на сторону Талибана.

Источник - centralasia.media