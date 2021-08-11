Бытовые инциденты могут стать причиной политического разрыва двух стран.

Совет Госдумы РФ осудил нападения на русскоговорящих граждан в Киргизии.

Депутаты обсуждают возможные меры противодействия, однако никаких конкретных шагов пока не предпринято.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законодатели планируют обратиться к председателю парламента Киргизии с просьбой взять на личный контроль инцидент с девушкой-продавцом, на которую грубо напал покупатель из-за того, что она заговорила с ним на русском языке.

Кроме того, лица, нарушающие права русскоязычных жителей Киргизии, должны лишиться права въезда в Россию, считает глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. А вот Владимир Жириновский потребовал разорвать экономические связи с Бишкеком и отозвать посла.

Их коллега по партии Ярослав Нилов предложил системно наказать граждан Киргизии, лишив их права работать в России, используя водительские права, полученные на Родине. Таким образом будет обнулена их привилегия на российском рынке труда, в связи с членством этой страны в ЕАЭС.

В Киргизии на ситуацию реагируют пока слабо. Местные "органы" объявили мужчине, атаковавшему девушку, официальное предостережение, но привлекать к ответственности не стали. В случае другого инцидента - с избиением 9-летнего русского мальчика, его родителей вынудили забрать заявление в полицию.

На данный момент активнее других госструктур ведет себя Россотрудничество. Ее глава Евгений Примаков даже пригласил семью избитого мальчика в Москву. По мнению чиновника, бездеятельность правоохранителей по этим инцидентам не позволяет их считать только бытовыми.

А вот представительство Россотрудничества в Киргизии, несмотря острый характер происходящих событий, кажется, не волнуется. Во всяком случае в ответ на запрос "СП" о комментарии там ответили, что руководство сейчас в отпуске и все вопросы следует задавать после 5 сентября.

Возможно, "большим" госструктурам РФ инциденты в Киргизии кажутся незначительными. Так, МИД и Минобороны сейчас озабочены военной безопасностью в Центральной Азии из-за наступления талибов. А Минстрой грезит миллионами гастарбайтеров из-за нехватки рабочих рук.

Однако запущенные межнациональные отношения могут однажды стать причиной политического разрыва России и Киргизии. Если вовремя не пресечь ненависть, она может свести на нет все усилия по политической, экономической, военной и культурной интеграции двух стран.

- Понятно, что такие безобразные сцены требуют реакции, - говорит завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. - Какой-то дикарь спустился с гор и начал качать права. В Киргизии таких называют "мырками". Это примерно то же самое, что на Украине "рогуль". Но по одному отдельно взятому "мырку" судить, рубить с плеча не надо. Тем более, защищал девушку от "мырка" тоже киргиз. Но и спускать на тормозах такие инциденты нельзя.

Вообще это бытовой национализм, русофобия, которая есть во всех странах, окружающих Россию. Бороться с ней нужно, но точечно, не превращаясь в украинский "Миротворец" (сайт, публикующий информацию о врагах Украины - Авт.). Не следует повторять диковатый опыт наших соседей. Нужны адресные санкции по конкретным доказанным моментам. Били мальчика на спортивных сборах за то, что он русский? Наказать виновных, которых вычислить нетрудно.

Киргизия - очень маленькая страна. Там все друг о друге все знают и с удовольствием всем расскажут… При этом в Киргизии, в отличии от Таджикистана или Казахстана, самыми популярными являются российские телеканалы от новостных до развлекательных. Если показать, что на поступок конкретного ублюдка Россия обратила внимание, ни он сам, ни его родственники в Россию теперь никогда не въедут, его дети и внуки никогда не поступят в российские вузы, это быстро наведет порядок в умах.

"СП": - А если они и не стремятся в Россию? Может, эффективнее добиться от Бишкека юридического преследования подобных хамов по местным законам?

- Думаю, это возможно, учитывая то, на сколько сотен миллионов долларов Россия помогает Киргизии. Мы вполне вправе требовать пресечения бытовой русофобии. Пусть и неформально. Убежден, киргизы сами разберутся с этой проблемой. Вчера один очень влиятельный человек, возможно будущий премьер Киргизии, заверил меня, что "органы" уже работают по тем подросткам, которые избивали русского мальчика. Они по сути сломали себе жизнь.

"СП": - В Госдуме предложили запретить киргизам использовать водительские права, полученные на Родине…

- Тут главное - не выплеснуть с грязной водой ребенка. Это же наша национальная черта. Если ограничить использование водительских прав Киргизии в России, мы сразу на себе почувствуем проседание транспортной системы наших мегаполисов. По статистике, в Москве и Подмосковье на общественном транспорте работает до 20−25 процентов водителей из Киргизии. Можно от них отказаться, если люди согласны ущемлять себя с точки зрения комфорта. Но кем их заменить? В конечном счете и транспорт и сфера ЖКХ приспособятся, но это потребует времени и затрат.

"СП": - Резюмируя, Россия не ошиблась, включив Киргизию в свою орбиту?

- В Киргизии людей, очень хорошо относящихся к России и готовых ей служить, работать на российские интересы, довольно много. В отличии от некоторых ее соседей. Конечно, в семье не без урода. Такие встречаются, потому что страна очень разболтанная. Там только президентов три раза сносили. А премьеров сменилось более трех десятков. Каждый приехавший в столицу из аула чувствует себя носителем национальных ценностей. Однако, России не следует скатываться в глупое менторство и указывать аппарату президента Киргизии, что надо делать. Нужны адресные санкции. Хорошо, что стали обращать внимание на русофобские проявления.

- Киргизия является членом ЕАЭС, - напомнил гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. - Это предполагает, что все государства-члены должны нести некую ответственность за интеграцию, в том числе в культурной, языковой сфере, в межнациональных вопросах. Так что ЕАЭС - это серьезный инструмент. Но он не используется ни Россией, ни Евразийской экономической комиссией. Последней вообще запрещено влезать в вопросы не экономического характера. Такого функционала у нее просто нет. Можно только предполагать, кто блокирует интеграцию в культурной сфере. Но это не значит, что Россия не должна ничего делать.

"СП": - Россотрудничество зашевелилось…

- Это больше похоже на пиар-акцию агентства. Вообще это не вопрос Россотрудничества, которое занимается наукой, культурой, гуманитарными вопросами. А межнациональные вопросы - политические. Ими должен заниматься МИД. Дипломаты должны контролировать вопросы, связанные не только с гражданами РФ, но и с теми, кто считает себя русскими, ориентированы на русский язык. Таких людей в мире миллионы. Однако, наши посольства нигде не проявляют никакой инициативы, потому что нет указаний сверху, а инициатива наказуема.

У нас жлобское государство, реализующее концепцию госбезопасности, предполагающую внимание только к своим внутренним вопросам. О цивилизационной безопасности там речь не идет. А она предполагает, что Россию должны волновать проблемы всех людей с российской идентичностью. И МИД, и органы безопасности, и Россотрудничество нужно было перестроить на такие цели еще лет 30 назад. Предположу, что несмотря на участие Россотрудничества в Киргизии мало что изменится. Ну, извинятся… К системным мерам это не имеет никакого отношения.

"СП": - Какие конкретные системные меры вы могли бы предложить?

- В рамках ЕАЭС должно существовать два языка международного общения: английский, раз его все так хотят, и русский, на котором люди реально говорят в странах СНГ, в той же Киргизии. Государства-члены ЕАЭС должны дать обязательства сохранять письменность на русском, преподавать его в школах, в вузах. А пока, например, в Армении или Белоруссии, везде английский и свой национальный язык, а русского языка нет. Основная вина за такое положение вещей лежит на органах власти России, игнорирующих волю народов.

Источник - СвободнаяПресса