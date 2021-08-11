Токио-2020: Япония сделала медали из отходов

Мы к тому, что при изготовлении олимпийских медалей был использован метод переработки отходов.

К прошедшей в Токио Олимпиаде – масштабного общемирового мероприятия – Япония добилась изготовления медалей не только стильными, но и естественными по природе.

Мы к тому, что при изготовлении олимпийских медалей был использован метод переработки отходов. Впервые в истории Олимпиады все страны участвовали в изготовлении наград.

По информации, олимпийские медали сделаны из переработанной электротехники – из использованных мобильных телефонов и других гаджетов.

Отметим, в Японии в рамках общенационального проекта производства медалей было объявлено: любой человек с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года может положить вышедшие из строя непригодные гаджеты в специальные ящики, вывешенные на улицах и почтовых отделениях. В течение 2 лет по стране было собрано с учетом сотовых телефонов 79 тонн потребляемой электроники.

Для изготовления 5000 медалей для Олимпиады в Токио из переработанных материалов было извлечено: 32 кг золота, 2,5 кг серебра и 2,2 кг бронзы.

Напомним, олимпийцы Кыргызстана впервые за 30-летнюю историю независимости завоевали три медали.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org