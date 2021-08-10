Лукашенко рассказал, как в 1991 году "мог спасти СССР"

"Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.

"Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: "разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить". Не послушали!" – заявил Лукашенко в ходе "Большого разговора", прямую трансляцию вело "Общенациональное телевидение".

Лукашенко добавил, что "предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся".

"Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!" – добавил белорусский лидер.

В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название "Партия народного согласия". Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.

В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.

Ранее Лукашенко заявил, что "очень скоро" может покинуть должность главы республики. "Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]", – попросил Лукашенко.

Источник - vz.ru